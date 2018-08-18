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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1753175417551756

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:25

  zzzzzz написав:Так уже повелось в нашей стране что под благими лозунгами скрываются самые гнусные распилы и дерибаны !


таатыышооо?)))
ты это давно понял?))))
ты ж громче всех орал про коррупцию/олигархов/барыгу-порошенко и прочие лозунги от дубинского энд ко
а щас вон скромно тявкаешь шо дескать "так уж повелось"
подменили прям :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:27

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.

Кроме Укрбуда и Аркады где еще затягивание и остановки строек ?

Житлоинвестбуд-укб
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:27

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Так уже повелось в нашей стране что под благими лозунгами скрываются самые гнусные распилы и дерибаны !


таатыышооо?)))
ты это давно понял?))))
ты ж громче всех орал про коррупцию/олигархов/барыгу-порошенко и прочие лозунги от дубинского энд ко
а щас вон скромно тявкаешь шо дескать "так уж повелось"
подменили прям :mrgreen:


Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и Порошенко :mrgreen:
Ты считаешь было бы лучше оставить все как было ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:34

  zzzzzz написав:
Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и Порошенко :mrgreen:
Ты считаешь было бы лучше оставить все как было ?

Так Коломойский уже сказал:
https://gordonua.com/news/politics/kolo ... 29093.html
Ну наибали избирателей. А нефиг уши развешивать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:35

  zzzzzz написав:Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и Порошенко :mrgreen:
Ты считаешь было бы лучше оставить все как было ?


я считаю шо я забыл вместе с долярчиком и трибекой упомянуть тебя
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:44

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и Порошенко :mrgreen:
Ты считаешь было бы лучше оставить все как было ?


я считаю шо я забыл вместе с долярчиком и трибекой упомянуть тебя


Если я критиковал Кличко и Порошенко, это не означает что я стал Зеленым. Расширь парадигму.
За Зеленого люди голосовали отчасти потому что Порошенко еще хуже. Все мансы Бени в Укрнафте я знаю еще с 2010 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:54

Правоохоронці викрили організаторів та виконавців шахрайських схем будування житлових комплексів в Ірпені Київської області на понад 80 млн грн. Про це повідомляє сторінка у Facebook очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

“Слідчі поліції Київської області спільно з оперативниками УЗЕ та прокуратурою, сьогодні вранці розпочали обшуки в організаторів та виконавців шахрайських схем будування ЖК „Фрешсіті“, ЖК „Панорамний 2“, ЖК „Княжий двір“, що розташовані у місті Ірпінь. Справи старі, час втрачено, важко, але рухатися треба. Злочинець повинен нести покарання!”, -написав Нєбитова.

За його словами, потерпілих від дій шахраїв понад 1500 громадян та завдано збитків на понад 80 млн грн.

“Плануємо сьогодні оголосити підозри за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство —ред.) двом особам, які виконували ролі „директора“ та „бухгалтера“ і приймали готівкові кошти у людей нібито як інвестиції у будування вказаних ЖК та вручити клопотання до суду на запобіжний захід — тримання під вартою!”, — повідомив Нєбитова.

Також, Нєбитова повідомляє, що основний організатор наразі переховується за кордоном.

“На підставі матеріалів розслідування йому готують повідомлення про підозру заочно. А далі, арешт, оголошення в міжнародний розшук і сподіваюсь екстрадиція”, — додав він.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украина занимает восьмое место в мире по числу эмигрантов.

На 1 июля 2019 года число мигрантов украинского происхождения за пределами Украины составило 5,9 миллиона людей. По данным ООН, оно продолжает расти. Об этом сообщается в официальном докладе ООН.

Как думаете, сюда же не включена маятниковая миграция заробитчан по безвизу? Сколько их? Еще 5 млн? Или больше?
investorkiev
 
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