Додано: Чет 19 вер, 2019 12:35

zzzzzz написав: Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и Порошенко

Ты считаешь было бы лучше оставить все как было ? Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и ПорошенкоТы считаешь было бы лучше оставить все как было ?



я считаю шо я забыл вместе с долярчиком и трибекой упомянуть тебя я считаю шо я забыл вместе с долярчиком и трибекой упомянуть тебя

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.