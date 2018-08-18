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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:19
UA написав: TylerTruman_ написав:
сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки
... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території,
... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр
Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик))))
Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.
Народ, вы как будто в машине времени в 2010 году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.
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investorkiev
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:24
UA написав: TylerTruman_ написав:
сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки
... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території,
... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр
Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик))))
Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.
імхо, по тій купі мурашників, що там набудували, НЛ - це як Патріотика, але для більш зажиточних, ... а ідеалізувати із-за одної фоточки басейну - це епічно
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:33
investorkiev написав: UA написав: TylerTruman_ написав:
сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки
... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території,
... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр
Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик))))
Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.
Народ, вы как будто в машине времени в 2010
году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.
більше 10 років жити по сусідству із будівництвом крупного жк - це "цікавий" досвід
а закінчиться все для НЛ бізнес-Патріотикою
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:33
Этот курс доллара меня бесит( у меня нет ещё гривны привалило на 1000$ покупать?(
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Додано: Чет 19 вер, 2019 16:50
zzzzzz написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав:
Ой, ну давай расскажи еще раз про великого реформатора Кличко и Порошенко
Ты считаешь было бы лучше оставить все как было ?
я считаю шо я забыл вместе с долярчиком и трибекой упомянуть тебя
Если я критиковал Кличко и Порошенко, это не означает что я стал Зеленым. Расширь парадигму.
За Зеленого люди голосовали отчасти потому что Порошенко еще хуже. Все мансы Бени в Укрнафте я знаю еще с 2010 года.
Чем именно хуже Порошенко малороса Зеленского с его зе-сектой? Порошенко получил власть в самый тяжелый период для страны и не сплошал. А коней на переправе не меняют. Но наши недоумки решили поменять...После применения НЛП, конечно же.
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Viktor
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