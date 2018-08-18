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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1754175517561757

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:19

  UA написав:
  TylerTruman_ написав:сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки :roll:
... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території,
... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр

Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик))))
Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.


Народ, вы как будто в машине времени в 2010 году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:24

  UA написав:
  TylerTruman_ написав:сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки :roll:
... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території,
... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр

Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик))))
Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.

імхо, по тій купі мурашників, що там набудували, НЛ - це як Патріотика, але для більш зажиточних, ... а ідеалізувати із-за одної фоточки басейну - це епічно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:33

  investorkiev написав:
  UA написав:
  TylerTruman_ написав:сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки :roll:
... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території,
... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр

Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик))))
Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.


Народ, вы как будто в машине времени в 2010 году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.

більше 10 років жити по сусідству із будівництвом крупного жк - це "цікавий" досвід :mrgreen: а закінчиться все для НЛ бізнес-Патріотикою :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этот курс доллара меня бесит( у меня нет ещё гривны привалило на 1000$ покупать?(

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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