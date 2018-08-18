Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки ... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території, ... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр
Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик)))) Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.
Народ, вы как будто в машине времени в 2010 году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.
TylerTruman_ написав:сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки ... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території, ... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр
Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик)))) Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.
імхо, по тій купі мурашників, що там набудували, НЛ - це як Патріотика, але для більш зажиточних, ... а ідеалізувати із-за одної фоточки басейну - це епічно
TylerTruman_ написав:сорян, я мав на увазі не весь комплекс, а перші будинки ... якщо часто буваєте, розкажіть про зручне транспортне розташування, особливо біля лікарні, де не пройти і не проїхати, запаркованість, ... а сам ЖК, як мордор, але бізнес класу, висотна і щільна забудова, плюси тільки в паркінгах і закритій території, ... доречі, вище по розташуванню порівнювали із ОР, то звідти в час пік швидше можна добратися в центр
Да-да, через Петровку и новый гаванский мост вы далеко уедете в час пик)))) Разговоры про дополнительный заезд из НЛ на Зализнычное шоссе идут давно. Вроде с последними очередями застройки должны сделать.
Народ, вы как будто в машине времени в 2010 году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.
більше 10 років жити по сусідству із будівництвом крупного жк - це "цікавий" досвід а закінчиться все для НЛ бізнес-Патріотикою
UA написав: Народ, вы как будто в машине времени в 2010 году живете. Из НЛ уже 3 выезда, и есть четвертый но пока он только для строительной техники - как достроят через два года дома - откроют и его.
більше 10 років жити по сусідству із будівництвом крупного жк - це "цікавий" досвід а закінчиться все для НЛ бізнес-Патріотикою
Будьте хоч трішки об'єктивні. ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР. Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.
Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій. 1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015). Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017). Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 19 вер, 2019 17:25, всього редагувалось 2 разів.