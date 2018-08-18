Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (Киев). Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Майборода, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады", официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", – сообщил Майборода.
По словам главы компании, ее менеджмент меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.
При этом гендиректор не сообщил, кто является новым владельцем компании, отметив, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149424
Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (Киев). Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Майборода, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады", официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", – сообщил Майборода.
По словам главы компании, ее менеджмент меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.
При этом гендиректор не сообщил, кто является новым владельцем компании, отметив, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149424
Новым владельцем компании стал пенсионер Анатолий Петрович Войцеховский.
dimitrio написав:Коллеги, а какое есть мнение по амнистии капиталов в контексте инвестиции денег в бетонометры. Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать? Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.
турецьку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО, по-прежнему, числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром – Яна Левенец.
Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".
ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".
Уверены??? а амнистии тогда будет что подлежать???
деклароване-підтвердженні доходи = амністія ( податок на амністоване )
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО, по-прежнему, числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром – Яна Левенец.
Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".
ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".
Так офшорик переписали да и все. Как тигипко по рыбальскому. Интересно, мразота Портнов напишет заяву?
investorkiev написав:Итак, из 3 пунктов, приводящих к ракете_туземун, один уже выполняется: открывается рынок земли. Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.
Это приведет к тому, что селяне с баблом побоятся лезть в котлованы и все бабло понесут на вторичку, тоесть к тем людям, которые не поленились и накупили недвижки в 2015-2018 годах.
Нет пока ясности только по третьему пункту, третьей ступени нашего ракетоносителя: ипотека под 12%. Когда стартанет? Какие банки будут выдавать?
Но пока и так все хорошо выглядит. Еще и ФРС понизил снова ставку - долар дешевеет, пока лохи будут думать что зеленые бумажки никому не нужны - самое время их скупать, обменивая селянам их пачки катлет на вечную мечту понаехов - квартирку в СТОЛИЦЕ!
ипотека под 12% в $
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.