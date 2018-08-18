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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1756175717581759>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:41

Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (Киев).
Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Майборода, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады", официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", – сообщил Майборода.

По словам главы компании, ее менеджмент меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.

При этом гендиректор не сообщил, кто является новым владельцем компании, отметив, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149424
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:47

  zzzzzz написав:
Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" (Киев).
Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Майборода, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы было меньше слухов, сплетен и "зрады", официально сообщаю, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Викторович Микитась вышел из строительного бизнеса. Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилого строительства в Киеве, и не управляет никакими иными активами "Укрбуда", – сообщил Майборода.

По словам главы компании, ее менеджмент меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров.

При этом гендиректор не сообщил, кто является новым владельцем компании, отметив, что он ранее не являлся представителем строительного бизнеса.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3149424

Новым владельцем компании стал пенсионер Анатолий Петрович Войцеховский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:50

  dimitrio написав:Коллеги, а какое есть мнение по амнистии капиталов в контексте инвестиции денег в бетонометры.
Например если сейчас все деньги направить на покупку недвиги, то потом в декларации ничего не нужно писать?
Деньги то вложены в украинскую недвижимость до начала декларирования.

турецьку
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:53

Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО, по-прежнему, числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром – Яна Левенец.

Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:56

  Жека79 написав:stm

Уверены??? а амнистии тогда будет что подлежать???

деклароване-підтвердженні доходи = амністія ( податок на амністоване )
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:58

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент"

Новым владельцем компании стал пенсионер Анатолий Петрович Войцеховский.


Как бы уши Коломойского там внезапно не оказались :mrgreen:
Вон вчера морду подрихтовали главе наб.совета Киевгорстроя ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Укрбуд всё( https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... HEjV2pGx_U
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:05

  zzzzzz написав:
Согласно данным Единого госреестра на 19 сентября 2019 года, изменений в составе владельцев нет. Собственником доли 100% в уставном капитале ООО, по-прежнему, числится "Базерт Девелопмент Елелпи" (Лондон, Англия), а конечным бенефициаром – Яна Левенец.

Согласно декларации Микитася за 2019 года, он являлся владельцем "Базерт Девелопмент Елелпи".

ГПАО "Строительная компания "Укрбуд" создано правительством Украины в 2004 году. Входит в состав Украинской государственной строительной корпорации (УГСК) "Укрбуд".


Так офшорик переписали да и все. Как тигипко по рыбальскому. Интересно, мразота Портнов напишет заяву?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Благовест переуступает квартиры в Медовом от ФК Житлоинвест. Цена чуть ниже чем у КГС.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:20

  investorkiev написав:Итак, из 3 пунктов, приводящих к ракете_туземун, один уже выполняется: открывается рынок земли.
Второй в принципе тоже начался: затягивание и остановка строек и банкротство застройщиков.

Это приведет к тому, что селяне с баблом побоятся лезть в котлованы и все бабло понесут на вторичку, тоесть к тем людям, которые не поленились и накупили недвижки в 2015-2018 годах.

Нет пока ясности только по третьему пункту, третьей ступени нашего ракетоносителя: ипотека под 12%. Когда стартанет? Какие банки будут выдавать?

Но пока и так все хорошо выглядит. Еще и ФРС понизил снова ставку - долар дешевеет, пока лохи будут думать что зеленые бумажки никому не нужны - самое время их скупать, обменивая селянам их пачки катлет на вечную мечту понаехов - квартирку в СТОЛИЦЕ!

ипотека под 12% в $
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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