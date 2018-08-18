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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1756175717581759

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:20

  Оранжевый-хит сезона написав:Укрбуд всё( https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... HEjV2pGx_U


неожиданно двери захлопнулись и пассажиры не успели выскочить.
Трымайтесь!
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:20

Микитась ушел из строительного бизнеса,или его ушли ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:31

  zzzzzz написав:Микитась ушел из строительного бизнеса,или его ушли ?))

скорее боится уголовного преследования за кидок кучи людей
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:37

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Микитась ушел из строительного бизнеса,или его ушли ?))

скорее боится уголовного преследования за кидок кучи людей

Да ладно. Какое такое преследование?
Пять лет просидел в Раде. Согласно закону, больше никаких должностей не занимал. Это все злой Майборода со товарищами!)))
У нас вон обдолбанного террориста, перекрывшего пол-Киева Аваков с помпой берет на поруки, так что у Мыкытася даже административкой не пахнет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я б на месте инвесторов Укрбуда уже б укакался
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:02

  Карем написав:я б на месте инвесторов Укрбуда уже б укакался


Может это плюс. Зайдут молодые, зеленые
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:17

  trololo написав:
  Карем написав:я б на месте инвесторов Укрбуда уже б укакался


Может это плюс. Зайдут молодые, зеленые


зеленые и голодные
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:У нас вон обдолбанного террориста, перекрывшего пол-Киева Аваков с помпой берет на поруки


Там интересная очень история, если вкратце то похоже всё на вот это:


https://www.youtube.com/watch?v=0rjuVOMPyCg
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:57

  UA написав:
  Карем написав:
  UA написав:Газовые плиты в НЛ?
Не путаете?
Достаточно часто там бываю. Не пойму - о чём вы пишите?
Электричества в НЛ по 25 кВТ на квартиру. Это мало?

ну не надо ляля :mrgreen:
для нежилого фонда - 20 квт
для жилого - 10 квт

3 фазный автомат 25 ампер это сколько кВт? 8)
Возможно разные очереди отличаются.

электрика явно не ваше :mrgreen:
завтра на работе спросите у настоящего электрика
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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