Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Микитась ушел из строительного бизнеса,или его ушли ?))
скорее боится уголовного преследования за кидок кучи людей
Да ладно. Какое такое преследование? Пять лет просидел в Раде. Согласно закону, больше никаких должностей не занимал. Это все злой Майборода со товарищами!))) У нас вон обдолбанного террориста, перекрывшего пол-Киева Аваков с помпой берет на поруки, так что у Мыкытася даже административкой не пахнет.