Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Микитась ушел из строительного бизнеса,или его ушли ?))
скорее боится уголовного преследования за кидок кучи людей
Да ладно. Какое такое преследование? Пять лет просидел в Раде. Согласно закону, больше никаких должностей не занимал. Это все злой Майборода со товарищами!))) У нас вон обдолбанного террориста, перекрывшего пол-Киева Аваков с помпой берет на поруки, так что у Мыкытася даже административкой не пахнет.
Первый написав:Будьте хоч трішки об'єктивні. ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР. Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.
Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій. 1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015). Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017). Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Всім процвітання!
дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення, ... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить