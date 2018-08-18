RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1758175917601761>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:15

  Любопытный написав:
  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:ЖК типо Мордора, и ему подобных засияют новыми красками, там просто уже не реально что-то впихнуть :mrgreen: :mrgreen:

чому зразу мордор? ... останні роки тенденція змінюється, наприклад, як ЖК Time (Липківського 38), подивіться на гугл-карті замість чого втискують цей доволі симпатичний комплекс 8)


Интересуюсь этим районом. Смотрю Адамант, там вообще беда с придомовой - ее попросту нет. Вокруг дома стена, даже не пройти в некоторых местах свободно(

А что с Таймом? Там чуть дороже квартиры, на сколько я знаю.

імхо, ЖК Time на рендерах симпатичніший, ... судячи по цінам на лун, трохи дорожчий, ... і там більший комплекс, сьогодні спілкувався із одним підрядником, там поки річ іде про здачу першого будинку
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 347
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:16

  TylerTruman_ написав:
  Первый написав:Будьте хоч трішки об'єктивні.
ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР.
Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.

Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій.
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015).
Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017).
Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Всім процвітання!

дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення,
... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить :roll:

Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
airmax78
 
Повідомлень: 31604
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38

  airmax78 написав:[
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.

Второй какой?
hume
 
Повідомлень: 5795
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:40

  TylerTruman_ написав:
  Первый написав:Будьте хоч трішки об'єктивні.
ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР.
Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.

Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій.
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015).
Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017).
Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.



Всім процвітання!

дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення,
... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить :roll:

вы были в кловском внутри? серая плиточка по 30 грн метр на полу и жёлтые крашеные стены МОПов... ни разу не видел работающие 4 лифта, это не бизнес класс это жестокий эконом
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20200
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:44

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.

Второй какой?

элегант?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10921
З нами з: 05.06.13
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1016 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20200
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:00

  Оранжевый-хит сезона написав:
  TylerTruman_ написав:
  Первый написав:Будьте хоч трішки об'єктивні.
ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР.
Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.

Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій.
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015).
Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017).
Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.



Всім процвітання!

дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення,
... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить :roll:

вы были в кловском внутри? серая плиточка по 30 грн метр на полу и жёлтые крашеные стены МОПов... ни разу не видел работающие 4 лифта, это не бизнес класс это жестокий эконом

в курсі, по мопам слабо, ... комусь може не подобається його вид, але там фішка, що вид із самого комплекса кращий, чим із батьківщини-матері 8) ,
... а на рахунок ліфтів, там цікава історія із сусідами Ляшка, посперечалися, в результаті чого радикал перегородив коридод, а оні можуть попасти до себе тільки виходячи із ліфта на поверх нижче/вище і топаючи пожежними сходами :roll:
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 347
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:07

  Оранжевый-хит сезона написав:Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.

... зможе тільки Президент України :lol:
Любопытный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 31.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:11

  Оранжевый-хит сезона написав:Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.


цены на 01.09.2020 +40% от сегодняшних
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 93
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 21:13

  airmax78 написав:Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.

Меня доставили круглые окна :shock: в некоторых планировках данного ЖК.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 19.09.10
Подякував: 522 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1758175917601761>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1630, 1631, 1632
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16311 2576295
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2019 20:28
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183396
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (190)
19.09.2019 22:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.