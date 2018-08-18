|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:15
Любопытный написав: TylerTruman_ написав:
чому зразу мордор? ... останні роки тенденція змінюється, наприклад, як ЖК Time (Липківського 38), подивіться на гугл-карті замість чого втискують цей доволі симпатичний комплекс
Интересуюсь этим районом. Смотрю Адамант, там вообще беда с придомовой - ее попросту нет. Вокруг дома стена, даже не пройти в некоторых местах свободно(
А что с Таймом? Там чуть дороже квартиры, на сколько я знаю.
імхо, ЖК Time на рендерах симпатичніший, ... судячи по цінам на лун, трохи дорожчий, ... і там більший комплекс, сьогодні спілкувався із одним підрядником, там поки річ іде про здачу першого будинку
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:16
TylerTruman_ написав: Первый написав:
Будьте хоч трішки об'єктивні.
ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР.
Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.
Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій.
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015).
Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017).
Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Всім процвітання!
дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення,
... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31604
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 3671 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:38
airmax78 написав:
[
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
Второй какой?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5795
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 853 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:40
TylerTruman_ написав: Первый написав:
Будьте хоч трішки об'єктивні.
ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР.
Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.
Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій.
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015).
Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017).
Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Всім процвітання!
дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення,
... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить
вы были в кловском внутри? серая плиточка по 30 грн метр на полу и жёлтые крашеные стены МОПов... ни разу не видел работающие 4 лифта, это не бизнес класс это жестокий эконом
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20200
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:44
hume написав: airmax78 написав:
[
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
Второй какой?
элегант?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10921
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1016 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:56
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20200
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:00
Оранжевый-хит сезона написав: TylerTruman_ написав: Первый написав:
Будьте хоч трішки об'єктивні.
ОР начебто не в полі стоїть, і те між якими будинками стоїть ОР і які види відкриваються зовсім не на користь ОР.
Щодо будівництва. ОР будують по секціям, тобто крани крутяться вже декілька років не десь там, а на відстані руки.
Obolon Residences – це сучасний житловий комплекс закритого типу з власною упорядкованою територією, що складається з 3-х секцій.
1-a секція Obolon Residences побудована та здана в експлуатацію в жовтні 2015 року (Сертифікат IУ №165152930035 від 20.10.2015).
Здача 2-oї секції відбулася у лютому 2017 року (Сертификат IУ №165170521468 от 21.02.2017).
Будівництво третьої секції буде завершено в 2020 році.
Всім процвітання!
дякую за хронологію, але не варто було, т.я. маю відношення до реалізації обох комплексів, ... а стосовно об'єктивності, я тут не топив, що ОР - ідеальний, як деякі про НЛ, там від мене було тільки +5 коп. про розміщення,
... а якщо камінь в мій город, то вчора, коли почали обговорювати НЛ, я свою суб'єктивну думку виказав, якщо необхідно бізнес-клас і центр-центровий, то Кловський рулить
вы были в кловском внутри? серая плиточка по 30 грн метр на полу и жёлтые крашеные стены МОПов... ни разу не видел работающие 4 лифта, это не бизнес класс это жестокий эконом
в курсі, по мопам слабо, ... комусь може не подобається його вид, але там фішка, що вид із самого комплекса кращий, чим із батьківщини-матері
,
... а на рахунок ліфтів, там цікава історія із сусідами Ляшка, посперечалися, в результаті чого радикал перегородив коридод, а оні можуть попасти до себе тільки виходячи із ліфта на поверх нижче/вище і топаючи пожежними сходами
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 347
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:07
Оранжевый-хит сезона написав:
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
... зможе тільки П
резидент України
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 325
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:11
Оранжевый-хит сезона написав:
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
цены на 01.09.2020 +40% от сегодняшних
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:13
airmax78 написав:
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
Меня доставили круглые окна
в некоторых планировках данного ЖК.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3103
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16311
|2576295
|
|
|8
|7590
|
|
|455
|183396
|
|