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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2019 21:14
Карем написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
цены на 01.09.2020 +40% от сегодняшних
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Додано: Чет 19 вер, 2019 21:14
Карем написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
цены на 01.09.2020 +40% от сегодняшних
бросайте курить эту траву вместе с investorkiev
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Чет 19 вер, 2019 21:57
Карем написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.
цены на 01.09.2020 +40% от сегодняшних
Цены на что?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:06
jj1981ua написав: Карем написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Уряд планує запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Придбати землю сільськогосподарського призначення зможе тільки резидент України.
цены на 01.09.2020 +40% от сегодняшних
бросайте курить эту траву вместе с investorkiev
Мог же купить, но не купил - поленился. Чего теперь злишься? Все, поезд ушел, сделай выводы и научись жить с этим дальше.
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investorkiev
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:12
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TylerTruman_
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:20
Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:21
hume написав: airmax78 написав:
[
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
Второй какой?
голосуха
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Чет 19 вер, 2019 22:36
Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.
Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.
Ваш Зепутат
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antonivs3
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