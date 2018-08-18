Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Микитась вошел в бизнес, как фунт Деревянко. Максим всегда был туповат, чтобы чем-то реально руководить - он был просто лицом, а все решали экс-президент Укрбуда и экс-член исполкома ПР Пелых и экс-топменеджер Войцеховского Якусевич. Микитась получал свой процент и от его выхода ничего не поменяется. Разве что он выходя спионерил около лярда баксов, которые были в мойках под прикрытием строительной пирамиды ---------- Люди пишут про уход Микитася из Укрбуда.
Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.
Где можно почитать последние новости по нулевой декларации? Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента. Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране.
Резиденція
1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого місця проживання, місця перебування, громадянства, місця корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна. 2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким чином: а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих інтересів);
Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.
Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам
Продолжение рассказа про Укрбуд. ----- Сейчас у Укрбуда шансов выжить совсем мало. Микитась в свое время подставил отца зятя Чумака и угрожал самому Чумаку. А Чумак теперь - главные военный прокурор и получил в наследство пачку исков, которые подавал Матиос против компаний Укрбуда и МО за незаконную передачу гектар земли. Матиос просто доил Укрбуд, а Чумак скорее всего пойдет на принцип и уроет их, а только в тех стройках на землях Министерства Обороны несколько миллиардов грн
А вот интервью Чумака от 2015 года, где он рассказал как из-за Микитася чуть не посадили его свата Ильченко. Чумак тогда заявлял что для него дело чести посадить Микитася. https://vlada.io/articles/42717/
Чумак теперь главный военный прокурор. Чумак реально очень образованный, он генерал юстиции.
airmax78 написав:[ Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.