Где можно почитать последние новости по нулевой декларации?
Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента.
Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране.
Резиденція
1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної
Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства
цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого
місця проживання, місця перебування, громадянства, місця
корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак
цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до
оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що
знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна.
2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є
резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким
чином:
а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох
Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих
інтересів);
Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної
Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент
не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій
Договірній Державі через розташоване в ній постійне
представництво.
Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам