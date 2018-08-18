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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1760176117621763>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 23:44

  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.


Где можно почитать последние новости по нулевой декларации?
Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента. :idea:
Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране. :mrgreen:

Резиденція

1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної
Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства
цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого
місця проживання, місця перебування, громадянства, місця
корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак
цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до
оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що
знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна.
2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є
резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким
чином:
а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох
Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих
інтересів);


Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної
Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент
не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій
Договірній Державі через розташоване в ній постійне
представництво.


Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:03

Продолжение рассказа про Укрбуд.
-----
Сейчас у Укрбуда шансов выжить совсем мало. Микитась в свое время подставил отца зятя Чумака и угрожал самому Чумаку. А Чумак теперь - главные военный прокурор и получил в наследство пачку исков, которые подавал Матиос против компаний Укрбуда и МО за незаконную передачу гектар земли. Матиос просто доил Укрбуд, а Чумак скорее всего пойдет на принцип и уроет их, а только в тех стройках на землях Министерства Обороны несколько миллиардов грн


А вот интервью Чумака от 2015 года, где он рассказал как из-за Микитася чуть не посадили его свата Ильченко.
Чумак тогда заявлял что для него дело чести посадить Микитася.
https://vlada.io/articles/42717/

Чумак теперь главный военный прокурор. Чумак реально очень образованный, он генерал юстиции.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 04:07

  Прохожий написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.

Второй какой?

элегант?

Конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я давно говорил что Укрбуд и Оркада рухнут.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.


Где можно почитать последние новости по нулевой декларации?
Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента. :idea:
Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране. :mrgreen:

Резиденція

1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної
Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства
цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого
місця проживання, місця перебування, громадянства, місця
корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак
цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до
оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що
знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна.
2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є
резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким
чином:
а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох
Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має
більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих
інтересів);


Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної
Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент
не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій
Договірній Державі через розташоване в ній постійне
представництво.


Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам :mrgreen:
За пороха були обговорення конкретного тексту документа. Зараз сорян.

Якщо включити логіку то стосується всіх дієздатних.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:10

  investorkiev написав:
Мог же купить, но не купил - поленился. Чего теперь злишься? Все, поезд ушел, сделай выводы и научись жить с этим дальше.

не мог, не собирался и не купил. но мы же не это обсуждаем, а ваши ничем не обоснованные заявления о будущем росте ту зе мун.
хотя нет смысла спорить с человеком, который купил квартиру и сдавая ее считает, что сделал инвестиции.
  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.

ага, все бегут и покупают. страшный ажиотаж. как бы хоть что-то успеть купить)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:22

  antonivs3 написав:Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.
Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.

Хороший в дом в плохом месте. Это как ОР. Перспектив нет. Покупая там квартиру должны понимать что за эти деньги вы ее уде никогда не продадите
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  investorkiev написав:
Мог же купить, но не купил - поленился. Чего теперь злишься? Все, поезд ушел, сделай выводы и научись жить с этим дальше.

не мог, не собирался и не купил. но мы же не это обсуждаем, а ваши ничем не обоснованные заявления о будущем росте ту зе мун.
хотя нет смысла спорить с человеком, который купил квартиру и сдавая ее считает, что сделал инвестиции.
  Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.

ага, все бегут и покупают. страшный ажиотаж. как бы хоть что-то успеть купить)
Не бачу сенсу купляти. Світова практика свідчить про необхідність бути мобільним. Тому оренда це правильно.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:38

  Первый написав:За пороха були обговорення конкретного тексту документа. Зараз сорян.

Якщо включити логіку то стосується всіх дієздатних.


Всім процвітання!

Не верю я что они настолько круты, что попытаются хлеб у IRS забрать. Я каждый цент честно уплатил. Мне и форму об этом могут дать. Если че - ее отправлю.
Начнут давить людей- люди начнут дарить имущество на родственников граждан других стран.
У меня такие есть в США, РФ, Израиле. :mrgreen:
А вообще как можно обязать платить налог человека не являющегося налоговым резидентом и не ведущего бизнес в стране? Это юридический нонсенс. С таким же успехом они могут требовать нулевую декларацию от граждан Гондураса. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Первый написав:За пороха були обговорення конкретного тексту документа. Зараз сорян.

Якщо включити логіку то стосується всіх дієздатних.


Всім процвітання!

Не верю я что они настолько круты, что попытаются хлеб у IRS забрать. Я каждый цент честно уплатил. Мне и форму об этом могут дать. Если че - ее отправлю.
Начнут давить людей- люди начнут дарить имущество на родственников граждан других стран.
У меня такие есть в США, РФ, Израиле. :mrgreen:
А вообще как можно обязать платить налог человека не являющегося налоговым резидентом и не ведущего бизнес в стране? Это юридический нонсенс. С таким же успехом они могут требовать нулевую декларацию от граждан Гондураса. :mrgreen:
Ви не правильно розумієте нульову.
Нульова це точка відліку, сальдо на дату, від якого рахують плюс та мінуси. Потім виприносите декларації і все ок.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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