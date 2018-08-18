Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.
Где можно почитать последние новости по нулевой декларации? Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента. Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране.
Резиденція
1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого місця проживання, місця перебування, громадянства, місця корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна. 2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким чином: а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих інтересів);
Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.
Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам
Продолжение рассказа про Укрбуд. ----- Сейчас у Укрбуда шансов выжить совсем мало. Микитась в свое время подставил отца зятя Чумака и угрожал самому Чумаку. А Чумак теперь - главные военный прокурор и получил в наследство пачку исков, которые подавал Матиос против компаний Укрбуда и МО за незаконную передачу гектар земли. Матиос просто доил Укрбуд, а Чумак скорее всего пойдет на принцип и уроет их, а только в тех стройках на землях Министерства Обороны несколько миллиардов грн
А вот интервью Чумака от 2015 года, где он рассказал как из-за Микитася чуть не посадили его свата Ильченко. Чумак тогда заявлял что для него дело чести посадить Микитася. https://vlada.io/articles/42717/
Чумак теперь главный военный прокурор. Чумак реально очень образованный, он генерал юстиции.
airmax78 написав:[ Огромный кусок г0вна на Кловском, 7А? Елда изуродовавшая Киев? Вот это уепище - рулит? Это один из двух домов в Киеве, уничтожение которых оправдало бы в моих глазах ковровую бомбардировку Киева.
Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.
Где можно почитать последние новости по нулевой декларации? Для меня не прозрачно для всех ли граждан подача или только для налоговых резидентов. Все мои даходы и расходы(для налоговых вычетов) задекларированы в США. Живу я на ВНЖ. Сомневаюсь, что такие как я понаехи, должны декларировать будут что-то. Есть договоры между странами. Я где зарабатываю - там и плачу все до цента. Я вообще не понимаю на основании чего, лицо не являющееся налоговым резидентом страны, должно декларировать что-то в этой стране.
Резиденція
1. Для цілей цієї Конвенції термін "Резидент Договірної Держави" означає будь-яку особу, яка відповідно до законодавства цієї Держави належить до оподаткування в ній на підставі свого місця проживання, місця перебування, громадянства, місця корпоратизації чи будь-якого іншого аналогічного критерію. Однак цей термін не включає в себе будь-яку особу, яка належить до оподаткування в цій Державні тільки щодо прибутків з джерел, що знаходяться в цій Державі, або розташованого там майна. 2. Якщо відповідно до положень параграфа 1 фізична особа є резидентом обох Договірних Держав, її статус визначається таким чином: а) вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має постійне помешкання; якщо вона має постійне помешкання в обох Державах, вона вважається резидентом тієї Держави, в якій вона має більш тісні особисті та економічні зв'язки (центр життєвих інтересів);
Прибуток від комерційної діяльності резидента Договірної Держави може оподатковуватись тільки у цій Державі, якщо резидент не здійснює або не здійснював комерційну діяльність в другій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво.
Фактически эти 2 параграфа позволяют не парится всем понаехам
За пороха були обговорення конкретного тексту документа. Зараз сорян.
Якщо включити логіку то стосується всіх дієздатних.
investorkiev написав: Мог же купить, но не купил - поленился. Чего теперь злишься? Все, поезд ушел, сделай выводы и научись жить с этим дальше.
не мог, не собирался и не купил. но мы же не это обсуждаем, а ваши ничем не обоснованные заявления о будущем росте ту зе мун. хотя нет смысла спорить с человеком, который купил квартиру и сдавая ее считает, что сделал инвестиции.
Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.
ага, все бегут и покупают. страшный ажиотаж. как бы хоть что-то успеть купить)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
antonivs3 написав:Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы. Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.
Хороший в дом в плохом месте. Это как ОР. Перспектив нет. Покупая там квартиру должны понимать что за эти деньги вы ее уде никогда не продадите
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investorkiev написав: Мог же купить, но не купил - поленился. Чего теперь злишься? Все, поезд ушел, сделай выводы и научись жить с этим дальше.
не мог, не собирался и не купил. но мы же не это обсуждаем, а ваши ничем не обоснованные заявления о будущем росте ту зе мун. хотя нет смысла спорить с человеком, который купил квартиру и сдавая ее считает, что сделал инвестиции.
Оранжевый-хит сезона написав:Нужно срочно на все деньги вкладываться. Через 2-3 месяца может быть уже поздно.
ага, все бегут и покупают. страшный ажиотаж. как бы хоть что-то успеть купить)
Не бачу сенсу купляти. Світова практика свідчить про необхідність бути мобільним. Тому оренда це правильно.
Первый написав:За пороха були обговорення конкретного тексту документа. Зараз сорян.
Якщо включити логіку то стосується всіх дієздатних.
Всім процвітання!
Не верю я что они настолько круты, что попытаются хлеб у IRS забрать. Я каждый цент честно уплатил. Мне и форму об этом могут дать. Если че - ее отправлю. Начнут давить людей- люди начнут дарить имущество на родственников граждан других стран. У меня такие есть в США, РФ, Израиле. А вообще как можно обязать платить налог человека не являющегося налоговым резидентом и не ведущего бизнес в стране? Это юридический нонсенс. С таким же успехом они могут требовать нулевую декларацию от граждан Гондураса.
Первый написав:За пороха були обговорення конкретного тексту документа. Зараз сорян.
Якщо включити логіку то стосується всіх дієздатних.
Всім процвітання!
Не верю я что они настолько круты, что попытаются хлеб у IRS забрать. Я каждый цент честно уплатил. Мне и форму об этом могут дать. Если че - ее отправлю. Начнут давить людей- люди начнут дарить имущество на родственников граждан других стран. У меня такие есть в США, РФ, Израиле. А вообще как можно обязать платить налог человека не являющегося налоговым резидентом и не ведущего бизнес в стране? Это юридический нонсенс. С таким же успехом они могут требовать нулевую декларацию от граждан Гондураса.
Ви не правильно розумієте нульову. Нульова це точка відліку, сальдо на дату, від якого рахують плюс та мінуси. Потім виприносите декларації і все ок.