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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1760176117621763

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:55

  Первый написав:Ви не правильно розумієте нульову.
Нульова це точка відліку, сальдо на дату, від якого рахують плюс та мінуси. Потім виприносите декларації і все ок.


Всім процвітання!

Точка для резидента- согласен. Но для нерезидентов - это очень спорный вопрос. При первой же попытке забрать у меня, честного американского налогоплательщика, хотя бы лишний цент или сделать что-то не по договору подписанному правительством США, я буду обращаться в компетентные органы. Америка, я уверен, меня защитит.
God Bless America! 8)

ПС Ложусь спать с мыслью, что заплатил налоги за все. Даже за крипту и в случае чего все документы на руках. Хорошо быть честным и осознавать что каждый цент с налогов идёт на благоустройство страны 8)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:01

  Карем написав:
  antonivs3 написав:Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.
Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.

Хороший в дом в плохом месте. Это как ОР. Перспектив нет. Покупая там квартиру должны понимать что за эти деньги вы ее уде никогда не продадите

Это не помешало им распродать три секции.

Оправдать цену метра можно было бы если бы дом стоял где то по адресу Г Сталинграда 10, сугубо моё мнение. А так хз, метроха, бомжи, развязка с нереальным потоком транспорта, самая грязная точка воздуха оболонского района, толпы курсирующих киевлян и гостей столицы, но смогли же. Из плюсов - преображение местности, которое из трешового стало довольно ничё. Осталось снести нах рынок и построить нечто похожее.

ps
продолжаем мусолить новостройки оболони
жк док32, находится в живописном месте по адресу степана бандеры 32д :mrgreen:
https://novobudovy.com/ru/novobudovy/no ... va/dock-32
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:41

  hume написав:ps
продолжаем мусолить новостройки оболони
жк док32, находится в живописном месте по адресу степана бандеры 32д :mrgreen:
https://novobudovy.com/ru/novobudovy/no ... va/dock-32


Это второй красный корпус ун. им. Шевченка :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:ps
продолжаем мусолить новостройки оболони
жк док32, находится в живописном месте по адресу степана бандеры 32д :mrgreen:
https://novobudovy.com/ru/novobudovy/no ... va/dock-32


И...ть кака х..ня. Я в шоці.

Зображення


Всім процвітання!
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