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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1762176317641765>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 232
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:28

Наверно архитектора который это придумал в детстве много били и унижали, и он теперь решил отомстить всему миру :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:35

  zzzzzz написав:Пишут что строительство Шулявского моста стоит на месте. Посмотрел паблик на фейсбуке "Шулявский мост"

Правда не понятно в чем проблема. То ли город тормознул выделение денег, то ли строители тупят.

такой большой, такой наивный :mrgreen:
кто-то сдаёт в аренду корпус.
кто-то торгует сэкондом.
кто-то стоит в пробках.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:44

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Пишут что строительство Шулявского моста стоит на месте. Посмотрел паблик на фейсбуке "Шулявский мост"

Правда не понятно в чем проблема. То ли город тормознул выделение денег, то ли строители тупят.

такой большой, такой наивный :mrgreen:
кто-то сдаёт в аренду корпус.
кто-то торгует сэкондом.
кто-то стоит в пробках.

Юра, ты же юрист. Этот корпус №5 завода Большевик находится в уставном капитале акционерного общества которым владеет Фонд Держмайна, забесплатно ФДМУ не может передать это имущество городу, город должен компенсировать 475 млн.грн АТ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тем временем бакс 24.4
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:56

  zzzzzz написав:Пишут что строительство Шулявского моста стоит на месте. Посмотрел паблик на фейсбуке "Шулявский мост"

Правда не понятно в чем проблема. То ли город тормознул выделение денег, то ли строители тупят.

Часто бываю проездом через Шулявку, вроде как только замедлили стройку. Эту гнилую конторку Микитася как бы АМКУ нагнул?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:59

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Пишут что строительство Шулявского моста стоит на месте. Посмотрел паблик на фейсбуке "Шулявский мост"

Правда не понятно в чем проблема. То ли город тормознул выделение денег, то ли строители тупят.

такой большой, такой наивный :mrgreen:
кто-то сдаёт в аренду корпус.
кто-то торгует сэкондом.
кто-то стоит в пробках.

Такой большой, такой наивный - Шулявский путепровод не решит проблему пробок в Киеве. Просто старое и неэффективное поменяли на новое неэффективное (за 800 млн. грн).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:01

  zzzzzz написав:Юра, ты же юрист.
:D :D :D
здание в уставном капитале, говоришь?
давно хотел тебя спросить, кто ты по-образованию?
  zzzzzz написав:...город должен компенсировать 475 млн.грн АТ.

скажу тебе от души: ср.ать они хотели на корпуса банкрота, миллионы от города и прочую муть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:03

  BIGor написав:Такой большой, такой наивный - Шулявский путепровод не решит проблему пробок в Киеве.

да, я как раз о пробках на южном мосту говорил, точно
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:07

Yuri_T
Юра, я не юрист, и ты это знаешь.
Вот более подробно по теме Шулявского.
https://press.unian.ua/press/10684812-c ... video.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А я давно говорил что Укрбуд и Оркада рухнут.

тільки це не точно, ... і в різних спікерів свій список, там => КМБ, Житлоінвест, ... оналітеги та іксперди :roll:
Зображення

... а що з ДБК4, хто в курсі? чому призначили тимчасового голову правління?
Цікаво, коли почнуть садити за такі пости як у бота вадима?


Зайшов на екаунт цього вадима.

А там... От які казли це роблять?

Всім процвітання!
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Всім процвітання!
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