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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1762176317641765

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:53

  Первый написав:
TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А я давно говорил что Укрбуд и Оркада рухнут.

тільки це не точно, ... і в різних спікерів свій список, там => КМБ, Житлоінвест, ... оналітеги та іксперди :roll:
Зображення

... а що з ДБК4, хто в курсі? чому призначили тимчасового голову правління?
Цікаво, коли почнуть садити за такі пости як у бота вадима?


Зайшов на екаунт цього вадима.

А там... От які казли це роблять?

Всім процвітання!
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з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.

Вважаєш це нормальним?


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:16

  Первый написав:
TylerTruman_ написав:з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.

Вважаєш це нормальним?


Всім процвітання!

так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  Первый написав:
TylerTruman_ написав:з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.

Вважаєш це нормальним?


Всім процвітання!

так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства. Не будь на них схожим
Допомагай людям, а не розгайняй відверту куйню, яка має на меті викликати панічні настрої.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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