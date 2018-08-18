Первый написав:Цікаво, коли почнуть садити за такі пости як у бота вадима?
Зайшов на екаунт цього вадима.
А там... От які казли це роблять?
Всім процвітання!
з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:53
з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.
Вважаєш це нормальним?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:16
так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства. Не будь на них схожим
Допомагай людям, а не розгайняй відверту куйню, яка має на меті викликати панічні настрої.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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