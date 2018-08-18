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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1763176417651766>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:53

  Первый написав:
TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А я давно говорил что Укрбуд и Оркада рухнут.

тільки це не точно, ... і в різних спікерів свій список, там => КМБ, Житлоінвест, ... оналітеги та іксперди :roll:
Зображення

... а що з ДБК4, хто в курсі? чому призначили тимчасового голову правління?
Цікаво, коли почнуть садити за такі пости як у бота вадима?


Зайшов на екаунт цього вадима.

А там... От які казли це роблять?

Всім процвітання!
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з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.

Вважаєш це нормальним?


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:16

  Первый написав:
TylerTruman_ написав:з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.

Вважаєш це нормальним?


Всім процвітання!

так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  Первый написав:
TylerTruman_ написав:з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли :roll:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.

Вважаєш це нормальним?


Всім процвітання!

так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства. Не будь на них схожим
Допомагай людям, а не розгайняй відверту куйню, яка має на меті викликати панічні настрої.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:25

  Первый написав:Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства.
Всім процвітання!

это про investorkiev и Карем?)))
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:31

Солар сити пишут что 2 месяца все стоит. Укрбуд должен был достроить один долгострой и за это получил землю еще под 2 дома, в итоге 3 недостронных дома.


Еще пишут что Форест на Шолома алейхема остановился, как кресло под Кличко начало шататься.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:52

С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно.
Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.

Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:53

  zzzzzz написав:Солар сити пишут что 2 месяца все стоит. Укрбуд должен был достроить один долгострой и за это получил землю еще под 2 дома, в итоге 3 недостронных дома.


Еще пишут что Форест на Шолома алейхема остановился, как кресло под Кличко начало шататься.


прекрасно!
Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.
Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).

Готовимся, ребятки, пристегиваем ремни.

Возможно пробежка Оранжа в ОП Медового не такая уж и плохая идея.

#to_the_moon
#лендлордыВизионеры
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:55

  Первый написав:Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства. Не будь на них схожим
Допомагай людям, а не розгайняй відверту куйню, яка має на меті викликати панічні настрої.


Всім процвітання!

ну, так про негатив я ж Оранжевому адресував, ... а на рахунок альтруїзму, на доміку до чорта топіків де про все пропало і зраду, тим людям нічим не допоможеш і сенсу в їх писанині особо немає
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:прекрасно!
Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.
Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).

Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.
В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду.
Vlad442
 
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