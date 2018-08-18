Первый написав:Цікаво, коли почнуть садити за такі пости як у бота вадима?
Зайшов на екаунт цього вадима.
А там... От які казли це роблять?
Всім процвітання!
з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:53
з'їхав, типу то була качка, а я маю технічні трабли
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.
Вважаєш це нормальним?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:16
так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства. Не будь на них схожим
Допомагай людям, а не розгайняй відверту куйню, яка має на меті викликати панічні настрої.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:25
это про investorkiev и Карем?)))
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:31
Солар сити пишут что 2 месяца все стоит. Укрбуд должен был достроить один долгострой и за это получил землю еще под 2 дома, в итоге 3 недостронных дома.
Еще пишут что Форест на Шолома алейхема остановился, как кресло под Кличко начало шататься.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:52
С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно.
Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.
Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:53
прекрасно!
Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.
Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).
Готовимся, ребятки, пристегиваем ремни.
Возможно пробежка Оранжа в ОП Медового не такая уж и плохая идея.
#to_the_moon
#лендлордыВизионеры
Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:55
ну, так про негатив я ж Оранжевому адресував, ... а на рахунок альтруїзму, на доміку до чорта топіків де про все пропало і зраду, тим людям нічим не допоможеш і сенсу в їх писанині особо немає
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.
В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду.
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