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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1763176417651766

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14

  zzzzzz написав:Солар сити пишут что 2 месяца все стоит. Укрбуд должен был достроить один долгострой и за это получил землю еще под 2 дома, в итоге 3 недостронных дома.


Ещё в августе шевелился, но сейчас что-то не вижу шевеления. На выходных буду там, посмотрю. Вообще, это печально, загадят недостроями всё вокруг :(
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:прекрасно!
Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.
Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).

Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.
В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду.


Как это ни странно, но если не будет совсем уж тупых действий ЗЕкоманды или мирового кризиса, то для сильного девала повода не вижу. Сейчас заходят нерезы + заробитчане. В следущем году будет заходить валюта на скупку земли. Поэтому в широком смысле можем колебаться в коридоре 20-30 гривен за долар, а эти цифры ни у кого шок не вызовут. Ну разве что окончательно похоронят первичку при курсе ниже чем 22.

Почему я жду роста в 2 раза?

Потому что у нас намечается явный мультипликационный эффект от трех факторов. Каждый из которых дал бы рост на 20-25% сам по себе, но наложившись один на другой... это будет бимба.

Ясно что не надолго, но 2020 год=конец 2007/начало 2008.Будет абсолютный пик цен. Если не прилетит черный лебедь. Думаю через год нужно выходить из всего что у вас есть в Украине.
Потому что 2021 год может точно так же собрать воедино несколько очень НЕГАТИВНЫХ факторов.

невозможно быть лендлордом в Украине и жить на расслабоне - вечно нужно держать руку на пульсе - когда покупать, когда сдавать, когда продавать.
investorkiev
 
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