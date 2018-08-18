Ещё в августе шевелился, но сейчас что-то не вижу шевеления. На выходных буду там, посмотрю. Вообще, это печально, загадят недостроями всё вокруг
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14
Ещё в августе шевелился, но сейчас что-то не вижу шевеления. На выходных буду там, посмотрю. Вообще, это печально, загадят недостроями всё вокруг
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14
Как это ни странно, но если не будет совсем уж тупых действий ЗЕкоманды или мирового кризиса, то для сильного девала повода не вижу. Сейчас заходят нерезы + заробитчане. В следущем году будет заходить валюта на скупку земли. Поэтому в широком смысле можем колебаться в коридоре 20-30 гривен за долар, а эти цифры ни у кого шок не вызовут. Ну разве что окончательно похоронят первичку при курсе ниже чем 22.
Почему я жду роста в 2 раза?
Потому что у нас намечается явный мультипликационный эффект от трех факторов. Каждый из которых дал бы рост на 20-25% сам по себе, но наложившись один на другой... это будет бимба.
Ясно что не надолго, но 2020 год=конец 2007/начало 2008.Будет абсолютный пик цен. Если не прилетит черный лебедь. Думаю через год нужно выходить из всего что у вас есть в Украине.
Потому что 2021 год может точно так же собрать воедино несколько очень НЕГАТИВНЫХ факторов.
невозможно быть лендлордом в Украине и жить на расслабоне - вечно нужно держать руку на пульсе - когда покупать, когда сдавать, когда продавать.
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