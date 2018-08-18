Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14

Vlad442 написав: investorkiev написав: прекрасно!

Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.

Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%). прекрасно!Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).

Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.

В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду. Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду.

Как это ни странно, но если не будет совсем уж тупых действий ЗЕкоманды или мирового кризиса, то для сильного девала повода не вижу. Сейчас заходят нерезы + заробитчане. В следущем году будет заходить валюта на скупку земли. Поэтому в широком смысле можем колебаться в коридоре 20-30 гривен за долар, а эти цифры ни у кого шок не вызовут. Ну разве что окончательно похоронят первичку при курсе ниже чем 22.Почему я жду роста в 2 раза?Потому что у нас намечается явный мультипликационный эффект от трех факторов. Каждый из которых дал бы рост на 20-25% сам по себе, но наложившись один на другой... это будет бимба.Ясно что не надолго, но 2020 год=конец 2007/начало 2008.Будет абсолютный пик цен. Если не прилетит черный лебедь. Думаю через год нужно выходить из всего что у вас есть в Украине.Потому что 2021 год может точно так же собрать воедино несколько очень НЕГАТИВНЫХ факторов.невозможно быть лендлордом в Украине и жить на расслабоне - вечно нужно держать руку на пульсе - когда покупать, когда сдавать, когда продавать.