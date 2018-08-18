|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14
zzzzzz написав:
Солар сити пишут что 2 месяца все стоит. Укрбуд должен был достроить один долгострой и за это получил землю еще под 2 дома, в итоге 3 недостронных дома.
Ещё в августе шевелился, но сейчас что-то не вижу шевеления. На выходных буду там, посмотрю. Вообще, это печально, загадят недостроями всё вокруг
-
Mazay256
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 15.06.16
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:14
Vlad442 написав: investorkiev написав:
прекрасно!
Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.
Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).
Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.
В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду.
Как это ни странно, но если не будет совсем уж тупых действий ЗЕкоманды или мирового кризиса, то для сильного девала повода не вижу. Сейчас заходят нерезы + заробитчане. В следущем году будет заходить валюта на скупку земли. Поэтому в широком смысле можем колебаться в коридоре 20-30 гривен за долар, а эти цифры ни у кого шок не вызовут. Ну разве что окончательно похоронят первичку при курсе ниже чем 22.
Почему я жду роста в 2 раза?
Потому что у нас намечается явный мультипликационный эффект от трех факторов. Каждый из которых дал бы рост на 20-25% сам по себе, но наложившись один на другой... это будет бимба.
Ясно что не надолго, но 2020 год=конец 2007/начало 2008.Будет абсолютный пик цен. Если не прилетит черный лебедь. Думаю через год нужно выходить из всего что у вас есть в Украине.
Потому что 2021 год может точно так же собрать воедино несколько очень НЕГАТИВНЫХ факторов.
невозможно быть лендлордом в Украине и жить на расслабоне - вечно нужно держать руку на пульсе - когда покупать, когда сдавать, когда продавать.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:32
Трибека, прежде чем делать прогнозы, нужно научиться отвечать за свои слова - а этого не произошло. Потому может лучше просто поменять форум на тиндер?
Так утомляет читать высокопарных загонщиков...
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 994 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:38
investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
прекрасно!
Один из 3 ключевых факторов дорожая - снижение предложения.
Я таки начинаю всерьез верить, что ровно через год цены минимум х2 от текущих (+рынок земли + возможно заработает ипотека под 12%).
Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от котлованов и все деньги пойдут на рынок готового.
В рост цен в два раза не верю даже в самом оптимистическом прогнозе. Вообще строить прогнозы сейчас дело неблагодарное. Многое зависит от политики и от курса. Может быть ситуация 05-08 и 10-13 с накапливающимися дисбалансами и потом взрыв. Может быть плановая девальвация с одновременным увеличением ЗВР. В первом случае сидеть в долларе или рисковать играть вкороткую, покупая под перепродажу. Во втором можно покупать под аренду.
Как это ни странно, но если не будет совсем уж тупых действий ЗЕкоманды или мирового кризиса, то для сильного девала повода не вижу. Сейчас заходят нерезы + заробитчане. В следущем году будет заходить валюта на скупку земли. Поэтому в широком смысле можем колебаться в коридоре 20-30 гривен за долар, а эти цифры ни у кого шок не вызовут. Ну разве что окончательно похоронят первичку при курсе ниже чем 22.
Почему я жду роста в 2 раза?
Потому что у нас намечается явный мультипликационный эффект от трех факторов. Каждый из которых дал бы рост на 20-25% сам по себе, но наложившись один на другой... это будет бимба.
Ясно что не надолго, но 2020 год=конец 2007/начало 2008.Будет абсолютный пик цен. Если не прилетит черный лебедь. Думаю через год нужно выходить из всего что у вас есть в Украине.
Потому что 2021 год может точно так же собрать воедино несколько очень НЕГАТИВНЫХ факторов.
невозможно быть лендлордом в Украине и жить на расслабоне - вечно нужно держать руку на пульсе - когда покупать, когда сдавать, когда продавать.
боже, сообщите сообществу где вы образование получали? бумажки какого вуза считать ничтожными?
я бы с вами и вашим бредом поспорил на тот же вискарь, но вы, увы, кроме низкого образовательного уровня, обладаете также и таким же моральным (судя по историям на форуме).
вы не видите поводов для девала? а нерезы тут навсегда? ну они накупили овгз на 10 лет и будут тут не меньше со своими деньгами? а ведь именно они сейчас делают курс близким к 24.
рынок замер, все в ожидании ппца.
сокращение предложения никак не повлияет на цены - погуглите сколько квартир за последние 5 лет построили и сколько продали?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:51
jj1981ua написав: investorkiev написав:
Как это ни странно, но если не будет совсем уж тупых действий ЗЕкоманды или мирового кризиса, то для сильного девала повода не вижу. Сейчас заходят нерезы + заробитчане. В следущем году будет заходить валюта на скупку земли. Поэтому в широком смысле можем колебаться в коридоре 20-30 гривен за долар, а эти цифры ни у кого шок не вызовут. Ну разве что окончательно похоронят первичку при курсе ниже чем 22.
Почему я жду роста в 2 раза?
Потому что у нас намечается явный мультипликационный эффект от трех факторов. Каждый из которых дал бы рост на 20-25% сам по себе, но наложившись один на другой... это будет бимба.
Ясно что не надолго, но 2020 год=конец 2007/начало 2008.Будет абсолютный пик цен. Если не прилетит черный лебедь. Думаю через год нужно выходить из всего что у вас есть в Украине.
Потому что 2021 год может точно так же собрать воедино несколько очень НЕГАТИВНЫХ факторов.
невозможно быть лендлордом в Украине и жить на расслабоне - вечно нужно держать руку на пульсе - когда покупать, когда сдавать, когда продавать.
боже, сообщите сообществу где вы образование получали? бумажки какого вуза считать ничтожными?
я бы с вами и вашим бредом поспорил на тот же вискарь, но вы, увы, кроме низкого образовательного уровня, обладаете также и таким же моральным (судя по историям на форуме).
вы не видите поводов для девала? а нерезы тут навсегда? ну они накупили овгз на 10 лет и будут тут не меньше со своими деньгами? а ведь именно они сейчас делают курс близким к 24.
рынок замер, все в ожидании ппца.
сокращение предложения никак не повлияет на цены - погуглите сколько квартир за последние 5 лет построили и сколько продали?
Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.
Так где навес? Почему за последние 4 года цены выросли в 2 раза, если ничего не продается?
Что касается ОВГЗ - читайте внимательно, я говорю про срок до конца 2020 года, а не на всю жизнь.
Мы получили валюту на ОВГЗ. Возможно получим еще 5 ярдов от МВФ.
Ну а представьте если в следущем году зайдет еще дополнительно хотя бы 10 ярдов на скупку земли?
Я вас понимаю, вам обидно - вы чужой на этом празднике жизни. Вам нечего было купить на дне, нечего будет продать на пике.
Только потом, когда влетевшие нерезы судорожно будут откупать валюту, плюясь от ОВГЗ, селяне будут в жесточайшем похмелье, оставшись в основном и без земли, и без денег (деньги дураков не любят), заробитчане перестанут слать сюда бабло - остепенившись за границей и/или опасаясь тотального налогообложения по диким ставкам - тогда, на фоне ядерного пепла вы гордо выпучите грудь и скажете "я же говорил".
А то что поезд совершил к этому времени полный круг - вам будет и невдомек.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:51
Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31607
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 3671 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:53
jj1981ua написав:...
рынок замер, все в ожидании ппца.
А де почитати про це?
Всім процвітання!
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14711
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1924 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:09
airmax78 написав:
Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился
Vadim V уже вас спалил. Если раздвоение личности имеет место быть - лучше обращать внимание на посты investorkiev - полезной инфы больше.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:12
investorkiev написав:
Так где навес? Почему за последние 4 года цены выросли в 2 раза, если ничего не продается?
Что вы курите, цены стоят уже 4 года (плюс-минус) после обвала в 2014-первой половине 2015-го. Только в августе этого года было небольшое оживление, которое сейчас опять сошло на нет. Правда, я слежу за эконом-сегментом вторички, но оно обычно все связано.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20833
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 2063 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:25
galadriel написав: airmax78 написав:
Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился
Vadim V уже вас спалил. Если раздвоение личности имеет место быть - лучше обращать внимание на посты investorkiev - полезной инфы больше.
Ха ха! Макс, как вам такое?
ЗЫ: мне кстати нравится как Аирмакс пишет, иногда выношу из его постов ценные мысли.
Макс, пишите больше, и про экономику, и про недвигу
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16320
|2577512
|
|
|8
|7616
|
|
|455
|183420
|
|