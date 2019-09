Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:09

airmax78 написав: Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился



Vadim V уже вас спалил. Если раздвоение личности имеет место быть - лучше обращать внимание на посты investorkiev - полезной инфы больше. Vadim V уже вас спалил. Если раздвоение личности имеет место быть - лучше обращать внимание на посты investorkiev - полезной инфы больше.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.