Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:44

jj1981ua написав: сокращение предложения никак не повлияет на цены - погуглите сколько квартир за последние 5 лет построили и сколько продали? сокращение предложения никак не повлияет на цены - погуглите сколько квартир за последние 5 лет построили и сколько продали?

Смотря как будет выглядеть это сокращение предложения. Если вместо 20 круш построят 10, то да, особо ценник не изменится. Вон прямо ща есть самый трешовый жк в городе Навигатор, который в цене особо не растёт и не смотря на дефицит предложения в других жк, у этих есть масса вариантов.Но если останется условно говоря KAN, DIM, SAGA и тому подобные деятели, то ценники они как раз накрутят за счет добавочной стоимости которую они умеют делать и своих хитрых стратегий продаж.Вот хороший пример - должны были на Берковцах строить панельрайон с домами за три копейки - lalaland. В итоге этот лалаленд не смог даже 1 дом домучать, участок продан и теперь в замен ему будет LuckyLand от ДИМа. Ценника еще нет, но в ОП говорят что бы ориентировались на от 20к. Лалаленд даже сейчас цена стартует от 15к. Вот тебе на ровном месте и рост цены для инвестора.Но только вот эти новые пафосные комплексы с ландшафтными двориками, хитрой архитектурой, функциональными планировками и прочими модными трендами будет скорее херить интерес к старой застройке, что врядли поможет ей стать дороже)