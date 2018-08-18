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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:29
zzzzzz написав:
Солар сити пишут что 2 месяца все стоит. Укрбуд должен был достроить один долгострой и за это получил землю еще под 2 дома, в итоге 3 недостронных дома.
Еще пишут что Форест на Шолома алейхема остановился, как кресло под Кличко начало шататься.
СПЖФ вообще странные ребята, мне кажется, что у них одна бригада, которая карулесит по их стройкам. Сильверхауз не строят, а форест строят, а потом резко наоборот. Ради интереса нужно посмотреть остановится ли монолит на сильверхауз, когда начнут его лить на форесте, это первый вариант. Второй - закончат монолит на сильверхаузе и тогда завертятся краны на форесте.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:33
galadriel написав: airmax78 написав:
Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился
Vadim V уже вас спалил. Если раздвоение личности имеет место быть - лучше обращать внимание на посты investorkiev - полезной инфы больше.
Я внимательно читаю Трибеку, очень интересно.
#лендлордывизионеры
#ту_зе_мун
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:44
jj1981ua написав:
сокращение предложения никак не повлияет на цены - погуглите сколько квартир за последние 5 лет построили и сколько продали?
Смотря как будет выглядеть это сокращение предложения. Если вместо 20 круш построят 10, то да, особо ценник не изменится. Вон прямо ща есть самый трешовый жк в городе Навигатор, который в цене особо не растёт и не смотря на дефицит предложения в других жк, у этих есть масса вариантов.
Но если останется условно говоря KAN, DIM, SAGA и тому подобные деятели, то ценники они как раз накрутят за счет добавочной стоимости которую они умеют делать и своих хитрых стратегий продаж.
Вот хороший пример - должны были на Берковцах строить панельрайон с домами за три копейки - lalaland. В итоге этот лалаленд не смог даже 1 дом домучать, участок продан и теперь в замен ему будет LuckyLand от ДИМа. Ценника еще нет, но в ОП говорят что бы ориентировались на от 20к. Лалаленд даже сейчас цена стартует от 15к. Вот тебе на ровном месте и рост цены для инвестора.
Но только вот эти новые пафосные комплексы с ландшафтными двориками, хитрой архитектурой, функциональными планировками и прочими модными трендами будет скорее херить интерес к старой застройке, что врядли поможет ей стать дороже)
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:45
Первый написав: TylerTruman_ написав: Первый написав:
Ну Ти ж не розбирався, а відразу відверту куйню вкинув на форум.
Вважаєш це нормальним?
Всім процвітання!
так я не писав, що це пруф, ... просто приклад як деякі ляпають зі списками потенційних банкротів, ... і там саме формулювання тупе, не можна в один ряд ставити банк із забудовниками, також інвестиційні договора та про участь в ффб, якби
Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства. Не будь на них схожим
Допомагай людям, а не розгайняй відверту куйню, яка має на меті викликати панічні настрої.
Всім процвітання!
о прокурор открыл для себя курсы личностного роста и позитивного мышления
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:46
jj1981ua написав: Первый написав:
Мені дуже не подобаються люди які намагаються заробити на збитках інших. Це відброси суспільства.
Всім процвітання!
это про investorkiev и Карем?)))
Это про Максика
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:58
Vlad442 написав:
С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно.
Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.
Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
согласен с тобой, мерзкий старикашка, тоже так думаю
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