airmax78 написав:

Я бы не стал спорить с Трибекой. У него МБА и это автоматически поднимает его над полем боя. Его 2 года учили thinkать out of the box. Опять же надо смотреть на конечный результат в деньгах. И, пока, у Трибеки с его стояками Круш он очень неплох. А то, что он виски не отдает - так это давно надо было забыть. Тот виски уже испортился