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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17661767176817691770>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:21

  zzzzzz написав:Покращення прилетело, ВР проголосовала за 1059 , отмена паевого внеска .

Закон вступає в силу з 1 січня 2020 року.
До цього працюють чіткі правила — 0% для промисловості, 2% для житлового будівництва, 4% для нежитлового.

Теперь застройщики будут купаться в прибыли ( а вдруг ценники снизят ? :mrgreen: )

Проблемы с ДС и школами их уже не касаются )))) Даешь ЖК Мордор по всему Киеву )))

Да, снизят, 100%. С 2021 года начнут снижать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно.
Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.

Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
Добавлю к этому обвал цен на металл! Это явно не в плюс нашему балансу...

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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:25

airmax78

Рада отменила уплату паевого взноса для застройщиков
Во втором чтении рассматривается проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1059 во втором чтении с учетом технических правок проголосовали 272 народных депутата.

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является улучшение инвестиционного климата по отдельным направлениям, описанным группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

В частности, сфере строительства законом отменяется обязанность для застройщиков по уплате паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта, который сейчас составляет 4% от стоимости жилищного строительства и 10% – нежилой застройки.

Кроме того, отменяется обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.


Законом также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств. Таким образом, обязательство может быть обеспечено путем передачи кредитору в доверительную собственность имущества - объекта обеспечения. При этом кредитор выступает собственником имущества (в отличие от залога) и может реализовать объект обеспечения от своего имени в случае невыполнения должником своих обязательств.

В сфере защиты прав акционеров закон предусматривает введение ответственности лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделками с заинтересованностью, заключенными на нерыночных условиях, согласие на совершение которого было предоставлена ​​мажоритарным акционером или назначенными им лицами.

Кроме того, предусмотрено включение вопроса о выборе независимого аудитора публичного акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также распространение правила об обязательном предложение выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества.

В сфере правосудия устанавливается возможность истребования хозяйственным судом группы однотипных доказательств (без указания индивидуальных признаков каждого документа), а также внедрение стандарта доказывания "большей достоверности" в хозяйственных делах.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:.....
Но только вот эти новые пафосные комплексы с ландшафтными двориками, хитрой архитектурой, функциональными планировками и прочими модными трендами будет скорее херить интерес к старой застройке, что врядли поможет ей стать дороже)


Це просто капець. Цього не можна дозволити!!!!
Необхідно піднімати спільноту, НЕДАДИМ!!!!!


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:50

  airmax78 написав:Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.

так же как твой писюн(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:56

Опубликован законопроект про оборот сельхоз земель. Кому интересно читайте.
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l ... r0y9wWE234
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.

так же как твой писюн(

Я его уже давно не наблюдаю. У меня зеркальная болезнь.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:09

  5396669 написав:
Vlad442 написав:С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно.
Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.

Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
Добавлю к этому обвал цен на металл! Это явно не в плюс нашему балансу...

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Арендодатели будут завидовать своим арендаторам (мой- уже).
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:14

  airmax78 написав:Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.


а че так?
Слава Україні! /читаю усіх/
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