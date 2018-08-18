Рада отменила уплату паевого взноса для застройщиков

Во втором чтении рассматривается проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1059 во втором чтении с учетом технических правок проголосовали 272 народных депутата.



Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является улучшение инвестиционного климата по отдельным направлениям, описанным группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.



В частности, сфере строительства законом отменяется обязанность для застройщиков по уплате паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта, который сейчас составляет 4% от стоимости жилищного строительства и 10% – нежилой застройки.



Кроме того, отменяется обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.





Законом также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств. Таким образом, обязательство может быть обеспечено путем передачи кредитору в доверительную собственность имущества - объекта обеспечения. При этом кредитор выступает собственником имущества (в отличие от залога) и может реализовать объект обеспечения от своего имени в случае невыполнения должником своих обязательств.



В сфере защиты прав акционеров закон предусматривает введение ответственности лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделками с заинтересованностью, заключенными на нерыночных условиях, согласие на совершение которого было предоставлена ​​мажоритарным акционером или назначенными им лицами.



Кроме того, предусмотрено включение вопроса о выборе независимого аудитора публичного акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также распространение правила об обязательном предложение выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества.



В сфере правосудия устанавливается возможность истребования хозяйственным судом группы однотипных доказательств (без указания индивидуальных признаков каждого документа), а также внедрение стандарта доказывания "большей достоверности" в хозяйственных делах.