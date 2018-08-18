Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно. Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.
Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
Добавлю к этому обвал цен на металл! Это явно не в плюс нашему балансу...
Рада отменила уплату паевого взноса для застройщиков Во втором чтении рассматривается проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1059 во втором чтении с учетом технических правок проголосовали 272 народных депутата.
Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является улучшение инвестиционного климата по отдельным направлениям, описанным группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.
В частности, сфере строительства законом отменяется обязанность для застройщиков по уплате паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта, который сейчас составляет 4% от стоимости жилищного строительства и 10% – нежилой застройки.
Кроме того, отменяется обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.
Законом также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств. Таким образом, обязательство может быть обеспечено путем передачи кредитору в доверительную собственность имущества - объекта обеспечения. При этом кредитор выступает собственником имущества (в отличие от залога) и может реализовать объект обеспечения от своего имени в случае невыполнения должником своих обязательств.
В сфере защиты прав акционеров закон предусматривает введение ответственности лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделками с заинтересованностью, заключенными на нерыночных условиях, согласие на совершение которого было предоставлена мажоритарным акционером или назначенными им лицами.
Кроме того, предусмотрено включение вопроса о выборе независимого аудитора публичного акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также распространение правила об обязательном предложение выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества.
В сфере правосудия устанавливается возможность истребования хозяйственным судом группы однотипных доказательств (без указания индивидуальных признаков каждого документа), а также внедрение стандарта доказывания "большей достоверности" в хозяйственных делах.
Santehnik написав:..... Но только вот эти новые пафосные комплексы с ландшафтными двориками, хитрой архитектурой, функциональными планировками и прочими модными трендами будет скорее херить интерес к старой застройке, что врядли поможет ей стать дороже)
Це просто капець. Цього не можна дозволити!!!! Необхідно піднімати спільноту, НЕДАДИМ!!!!!
Vlad442 написав:С курсом творятся удивительные дела. Застройщикам и так не хорошо, а курс последние пару месяцев = остановка продаж. Еще мне кажется, что хранят собранные с инвесторов деньги совсем не в гривне, поэтому быстро строить и осваивать деньги по такому курсу им не выгодно. Зато есть повод продавцам вторички поднять цены. Если низкий курс (до 26) продержится до февраля, то, получив этот знак, многие побегут избавляться от никому не нужного доллара, что может разогреть рынок и еще более разогнать цены.
Вообще, по моим наблюдениям, все замерло. Деловая активность на нуле. Мультипликатор работает в обратную сторону. Захомяченный до лучших времен доллар приводит к вымыванию 10 долларов из оборота.
Добавлю к этому обвал цен на металл! Это явно не в плюс нашему балансу...
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Арендодатели будут завидовать своим арендаторам (мой- уже).