Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:17
Pupsik написав: airmax78 написав:
Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.
а че так?
А Макса плохое настроение, осень, пора депрессий. Макс у нас эстет, а осень не эстетичное время года.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:22
Pupsik написав: airmax78 написав:
Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.
а че так?
Взнос на инфраструктуру отменили. Цены с 2021 года на 15% рухнут без вариантов. Сливатьвсепоканеподешевело.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:25
airmax78 До 2021 будет взнос 2% , так что цены уже летят вниз )))
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:25
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.
так же как твой писюн(
Я его уже давно не наблюдаю. У меня зеркальная болезнь.
при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....
Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:37
Выборы закончились, объемы розничных продаж посыпались. Месячные данные г/г.
В 2017 было 106,5
2018 - 106,1
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:41
zzzzzz написав:
Выборы закончились, объемы розничных продаж посыпались. Месячные данные г/г.
В 2017 было 106,5
2018 - 106,1
можете пояснить подробнее - что это за график и что он показывает
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:42
Оранжевый-хит сезона написав:
при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....
блин... неужели всеъ такое ждет в такои возрасте? 0_о ужас....
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:47
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
так же как твой писюн(
Я его уже давно не наблюдаю. У меня зеркальная болезнь.
при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....
Я так хотел сохранить это в тайне. Но от вас ничего не утаишь. А чем лечить?
airmax78
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