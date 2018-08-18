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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1766176717681769

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:17

  Pupsik написав:
  airmax78 написав:Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.


а че так?

А Макса плохое настроение, осень, пора депрессий. Макс у нас эстет, а осень не эстетичное время года. :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:22

  Pupsik написав:
  airmax78 написав:Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.


а че так?

Взнос на инфраструктуру отменили. Цены с 2021 года на 15% рухнут без вариантов. Сливатьвсепоканеподешевело.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:25

airmax78
До 2021 будет взнос 2% , так что цены уже летят вниз )))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:25

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Все, приехали. КРЖН стремительным домкратом вниз.

так же как твой писюн(

Я его уже давно не наблюдаю. У меня зеркальная болезнь.

при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:37

Выборы закончились, объемы розничных продаж посыпались. Месячные данные г/г.

В 2017 было 106,5
2018 - 106,1


Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:41

  zzzzzz написав:Выборы закончились, объемы розничных продаж посыпались. Месячные данные г/г.

В 2017 было 106,5
2018 - 106,1


Зображення


можете пояснить подробнее - что это за график и что он показывает
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:42

  Оранжевый-хит сезона написав:при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....

блин... неужели всеъ такое ждет в такои возрасте? 0_о ужас....
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:так же как твой писюн(

Я его уже давно не наблюдаю. У меня зеркальная болезнь.

при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....

Я так хотел сохранить это в тайне. Но от вас ничего не утаишь. А чем лечить?
airmax78
 
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