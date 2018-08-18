Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:48

investorkiev

Рост физического объема розничных продаж ( или индекс) за каждый месяц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.



Например в июне был рост +13,6% а в августе рост сократился и составил +6,7%



Условно говоря и июне было холодильников продано на 13,6% больше чем в июне 2018 , а в августе только на 6,7% было продано больше по сравнению с августом 2018 года, тех же условных холодильников.



И это все произлшло на фоне того что в прошлом августе был курс на 12% выше чем в прошедшем августе. Рост продаж холодильников составил всего +6,7%



П.С. Условный холодильник - это просто пример. Туда входят и продукты питания, и бытовая техника, и ГСМ, и мебель, и одежда и пр.пр.

Живите своим умом!