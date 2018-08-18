Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.
да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения. ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос. тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
investorkiev написав:Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.
да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения. ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос. тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.
Захар!!!! А ми переживали що Ти пав на полі брані із забудовниками. Перелогінся.
airmax78 написав:Вам осталось максимум 5 лет активной жизни, а потом присоединитесь к нам с Унуноктием.
Не совсем уверен в этом. Думаю лет 10 минимум, а 15 максимум. Экология, питание, образ жизни, медицина... Есть разница в том где ты живеш. У меня ежеденевный бассейн, тренажерка, окна на лес(к стати кедровые растения замучали уже и буду переезжать в следующем году), органик еда.
airmax78 написав:Вам осталось максимум 5 лет активной жизни, а потом присоединитесь к нам с Унуноктием.
Не совсем уверен в этом. Думаю лет 10 минимум, а 15 максимум. Экология, питание, образ жизни, медицина... Есть разница в том где ты живеш. У меня ежеденевный бассейн, тренажерка, окна на лес(к стати кедровые растения замучали уже и буду переезжать в следующем году), органик еда.
airmax78 написав:Вам осталось максимум 5 лет активной жизни, а потом присоединитесь к нам с Унуноктием.
Не совсем уверен в этом. Думаю лет 10 минимум, а 15 максимум. Экология, питание, образ жизни, медицина... Есть разница в том где ты живеш. У меня ежеденевный бассейн, тренажерка, окна на лес(к стати кедровые растения замучали уже и буду переезжать в следующем году), органик еда.
Ну ОК, 6 лет. Потом вышлем Вам карточку нашего с Уну закрытого клуба 5:30pm
Первый написав:Це просто капець. Цього не можна дозволити!!!! Необхідно піднімати спільноту, НЕДАДИМ!!!!!
Ну чому? Мені здається що треба просто вчасно продавати і купувати щось більш сучасне) + якщо освоювати нішу гарних ремонтів і продажу житла під ключ то можливо ще більше заробити вийде, але це вже вимагає дещо більш складних рухів ніж купити панель з опорядженням і здавати її))