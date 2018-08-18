Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:52

investorkiev написав: Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.