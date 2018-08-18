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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17681769177017711772>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:52

  investorkiev написав:Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.
ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.
тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.
ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.
тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.

Захар!!!! А ми переживали що Ти пав на полі брані із забудовниками.
Перелогінся.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 18:57

  zzzzzz написав:investorkiev
Рост физического объема розничных продаж ( или индекс) за каждый месяц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Например в июне был рост +13,6% а в августе рост сократился и составил +6,7%

Условно говоря и июне было холодильников продано на 13,6% больше чем в июне 2018 , а в августе только на 6,7% было продано больше по сравнению с августом 2018 года, тех же условных холодильников.

И это все произлшло на фоне того что в прошлом августе был курс на 12% выше чем в прошедшем августе. Рост продаж холодильников составил всего +6,7%

П.С. Условный холодильник - это просто пример. Туда входят и продукты питания, и бытовая техника, и ГСМ, и мебель, и одежда и пр.пр.

И тем не менее все ещё растёт. А, кстати, в какой валюте динамике?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:02

airmax78
В физическом объеме.

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/09/130.pdf
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 20 вер, 2019 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:[quote="4751242:Оранжевый-хит сезона"]
так же как твой писюн(

Я его уже давно не наблюдаю. У меня зеркальная болезнь.

при чём тут это.... тебе 43 и хронический простатит... встаёт два раза в месяц.... жена злится....

Я так хотел сохранить это в тайне. Но от вас ничего не утаишь. А чем лечить?[/quote] Вот есть верный способ https://youtu.be/7Pp_UrrJixw

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:08

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:investorkiev
Рост физического объема розничных продаж ( или индекс) за каждый месяц по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Например в июне был рост +13,6% а в августе рост сократился и составил +6,7%

Условно говоря и июне было холодильников продано на 13,6% больше чем в июне 2018 , а в августе только на 6,7% было продано больше по сравнению с августом 2018 года, тех же условных холодильников.

И это все произлшло на фоне того что в прошлом августе был курс на 12% выше чем в прошедшем августе. Рост продаж холодильников составил всего +6,7%

П.С. Условный холодильник - это просто пример. Туда входят и продукты питания, и бытовая техника, и ГСМ, и мебель, и одежда и пр.пр.

И тем не менее все ещё растёт. А, кстати, в какой валюте динамике?


то что растет - это уже грейт саксцесс, ведь это данные по стране, а в стране каждый год становится на 1 млн самого активного населения (которое покупает больше всего холодильников) меньше.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:11

  airmax78 написав:Вам осталось максимум 5 лет активной жизни, а потом присоединитесь к нам с Унуноктием.

Не совсем уверен в этом. Думаю лет 10 минимум, а 15 максимум. Экология, питание, образ жизни, медицина... Есть разница в том где ты живеш. У меня ежеденевный бассейн, тренажерка, окна на лес(к стати кедровые растения замучали уже и буду переезжать в следующем году), органик еда.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  airmax78 написав:Вам осталось максимум 5 лет активной жизни, а потом присоединитесь к нам с Унуноктием.

Не совсем уверен в этом. Думаю лет 10 минимум, а 15 максимум. Экология, питание, образ жизни, медицина... Есть разница в том где ты живеш. У меня ежеденевный бассейн, тренажерка, окна на лес(к стати кедровые растения замучали уже и буду переезжать в следующем году), органик еда.
:mrgreen:
Вы в Рашке?

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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:15

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Вам осталось максимум 5 лет активной жизни, а потом присоединитесь к нам с Унуноктием.

Не совсем уверен в этом. Думаю лет 10 минимум, а 15 максимум. Экология, питание, образ жизни, медицина... Есть разница в том где ты живеш. У меня ежеденевный бассейн, тренажерка, окна на лес(к стати кедровые растения замучали уже и буду переезжать в следующем году), органик еда.
:mrgreen:

Ну ОК, 6 лет. Потом вышлем Вам карточку нашего с Уну закрытого клуба 5:30pm
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Це просто капець. Цього не можна дозволити!!!!
Необхідно піднімати спільноту, НЕДАДИМ!!!!!

Ну чому? Мені здається що треба просто вчасно продавати і купувати щось більш сучасне)
+ якщо освоювати нішу гарних ремонтів і продажу житла під ключ то можливо ще більше заробити вийде, але це вже вимагає дещо більш складних рухів ніж купити панель з опорядженням і здавати її))
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