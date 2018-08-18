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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1769177017711772>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:21

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.
ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.
тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.

написали ерунду, сразу видно что вы теоретег.
в скольких ОП вы лично были?
спрос есть или нет? если спроса нет - то как существуют мутные схемы? вы сами себе противоречите.

Я все однухи брал напрямую в ОП, никаких переуступок. Но это на этапе стройки. А вот когда дом построен - однух уже нет. Совпадение? не думаю. Сколько заколоченных окон вы видели? В Киеве? А в Чабанах? В чабанах между прочим аренда выросла за 3 года ровно в 2 раза! Хомякоид не даст соврать.

Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.
И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".
Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Вы в Рашке?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Был 3 дня там 2 недели назад в СПБ. Смотрел че в наступающий кризис прикупить. Буду брать 2 студии наверное. Одну точно сам - планирую с кредитки купить штатовскиой( 2% кешбека и защита от мошенничества visa signature - лол), а вторую если бабушке ипотеку дадут льготную как ветерану войны(она гражданин РФ, но живет в Киеве).
Кедровые - это не только РФ, а моя головная боль в Техасе
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:24

  airmax78 написав:Ну ОК, 6 лет. Потом вышлем Вам карточку нашего с Уну закрытого клуба 5:30pm

Мне кажется больше. Генетика играет роль. Мой младший брат родился когда бате было глубоко за 40. Это доказывает, что и в том возрасте можно нормально. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:29

  Vlad442 написав:Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от

Это уже проходили.
После Элиты центр и кризиса 2008 года, рынок новостроек сегментировался на застройщиков с именем и остальных. У первых прайсы были до 50% выше, чем у вторых, но покупатель предпочитал первых.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:42

  investorkiev написав:Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.
И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".
Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.

Трибека - вампир. Питается чужой ненавистью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:44

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Ну ОК, 6 лет. Потом вышлем Вам карточку нашего с Уну закрытого клуба 5:30pm

Мне кажется больше. Генетика играет роль. Мой младший брат родился когда бате было глубоко за 40. Это доказывает, что и в том возрасте можно нормально. :mrgreen:

Батя при коммунизме жил, ел мороженое по 20 коп. Тогда все другое было. Но вы не расстраивайтесь. Мы всем новым членам клуба (какой каламбур) дарим годовую подписку на pornhub. Скучно не будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:49

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.
ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.
тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.

написали ерунду, сразу видно что вы теоретег.
в скольких ОП вы лично были?
спрос есть или нет? если спроса нет - то как существуют мутные схемы? вы сами себе противоречите.

Я все однухи брал напрямую в ОП, никаких переуступок. Но это на этапе стройки. А вот когда дом построен - однух уже нет. Совпадение? не думаю. Сколько заколоченных окон вы видели? В Киеве? А в Чабанах? В чабанах между прочим аренда выросла за 3 года ровно в 2 раза! Хомякоид не даст соврать.

Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.
И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".
Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.


Вы бы полегче с такой эйфорией, а то слабонервных в петлю загоните. Многие не впрыгнули, ваша правда, если такие мудрые, то дайте людям совет, но не злорадствуйте.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:51

  airmax78 написав:
Батя при коммунизме жил, ел мороженое по 20 коп. Тогда все другое было. Но вы не расстраивайтесь. Мы всем новым членам клуба (какой каламбур) дарим годовую подписку на pornhub. Скучно не будет.

Так и я о том же. Я живу в самой лучшей стране мира с самыми передовыми технологиями и лучшими условиями для жизни. :roll:
А подписка пока не интересна ибо женат и счастлив в браке. :oops:
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:55

  remark написав:Вы бы полегче с такой эйфорией, а то слабонервных в петлю загоните. Многие не впрыгнули, ваша правда, если такие мудрые, то дайте людям совет, но не злорадствуйте.


я как раз пишу то что думаю про рынок. И пишу когда покупаю.

Прогноз таков: еще виднеется край последнего вагона уходящего поезда. Но вскочить туда можно только если разогнаться по -ковбойски на лошади.

Следущий год - год мультипликационного роста (от слова мультипликатор). Каждый фактор добавляет оценочно +25% к цене.
1) банкротства застройщиков (или просто остановки строек). Влад правильно написал - риск и снижение предложения.
2) рынок земли. Селяне с баблом - это наша новая нефть. Ну и заход валюты под скупку земли просадит (или не даст вырасти) курс.
3) ипотека под 12%. Ждем законопроект.
Итого, все три фактора сойдутся в ближайшие 12 месяцев, имеем: 1,25*1,25*1,25= грубо говоря рост цен в 2 раза.



Тут нужно не зевать, а сливать.

Потому что в 2021 все наоборот, факторы на понижение цены:
1) перевыбранный през Америки может не сдержать кризис
2) всеобщее декларирование, бегство капиталов, убийство ФОПов
3) вывод валюты от ОВГЗ
4) политический украинский кризис

Так что в 2022 готовимся откупать обратно.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 20:16

  investorkiev написав:спрос есть или нет? если спроса нет - то как существуют мутные схемы? вы сами себе противоречите.

спрос есть, но минимальный и только на 1-хи, изредка на 2-хи.
  investorkiev написав:Я все однухи брал напрямую в ОП, никаких переуступок. Но это на этапе стройки. А вот когда дом построен - однух уже нет. Совпадение? не думаю. Сколько заколоченных окон вы видели? В Киеве? А в Чабанах? В чабанах между прочим аренда выросла за 3 года ровно в 2 раза! Хомякоид не даст соврать.

я разве сказал, что такого не бывает? я сказал почему однух нет нигде - желание заработать в процессе преобразования котлована в дом нормально, а если уверен, что достроят и риска нет - то это норм. и потому однухи и берут чтоб перепродать по переуступке.
  investorkiev написав:Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.
И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".
Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.

ваш успех в чем?
вы пару лет назад дрожащей рученкой совершили действие (подозреваю, что в процессе сменили пару памперсов) и ... вам повезло. понаехи толпой ринулись в столицу и прайс попер вверх. но это не делает из вас эксперта. просто совпадение.
НО - я искренне рад и за вас и за всех, кто так сделал. я всегда радуюсь когда люди зарабатывают. я сам люблю деньги и рад за любые способы заработка. жаба меня не давит т.к. я не пытался и не пытаюсь зарабатывать на недвиге ибо хорошо зарабатываю на другом (и уж простите за подробности - побольше вас. так что не стоит со мной меряться ... доходом).
но речь не об этом - вы постоянно несете феерический бред, вводя пробегающих мимо форума людей в заблуждение (и они думают, что вы - эксперт!). куча спорных аргументов и всегда один вывод - ту зе мун.
это называется Эффект Даннинга — Крюгера - вот почитайте https://my.su/5pll2

зы: про вас прямо - «Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием». Ынвестор))
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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