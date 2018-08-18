Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:21

jj1981ua написав: investorkiev написав: Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

Пойдите попробуйте купить однушку в любом комплексе (ну кроме откровенного треша вроде УКО- но у них и сертификата никогда не будет) на ваш выбор возле метро на этапе получения сертификата. В ОП вам скажут "таких уже нет". Только переуступка.

да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.

ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.

тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме. да их с 1-го или 2-го дня не было ни в одном нормальном месте. уже давно ни для кого не секрет, что абсолютно все, связанные со стройконторами в т.ч. сотрудники прибили себе тему с переуступкой - на рынок почти ничего без навара не выходит. стригут, как обычно, самые бедные слои населения.ну это же логично - будь вы сотрудником кмб, вы бы так не делали? а если вы не рядовой сотрудник... + куча левых желающих на этом нажиться, учитывая, что в стране уже никакой бизнес стабильно не растет + ну некуда вкладывать. трабл только в том, чтобы потом переуступить - круг желающих большой, а вот платежеспособных мало. это все спекуляции, а не реальный спрос.тут достаточно повышенный налог на 2-ю квартиру и вся пирамида мгновенно грохнется. или приравнять переуступку к продаже и все - ппц будет этой схеме.

написали ерунду, сразу видно что вы теоретег.в скольких ОП вы лично были?спрос есть или нет? если спроса нет - то как существуют мутные схемы? вы сами себе противоречите.Я все однухи брал напрямую в ОП, никаких переуступок. Но это на этапе стройки. А вот когда дом построен - однух уже нет. Совпадение? не думаю. Сколько заколоченных окон вы видели? В Киеве? А в Чабанах? В чабанах между прочим аренда выросла за 3 года ровно в 2 раза! Хомякоид не даст соврать.Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.