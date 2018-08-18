investorkiev написав:

Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.