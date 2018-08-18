Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я попрошу не спорить с выпускником МБА. Человек потратил два года жизни на то, чтобы научиться видеть будущее и принимать только правильные решения. Научился и принимает.
вы забываете добавлять хештеги, это недопустимо.
#ту_зе_мун #лендлордыВизионеры
ЗЫ: кстати, вспомнилось по поводу МБА. буквально недавно познакомился с парнем, заканчивает получать Екзекьютив МБА в Лозане, порядка 110 тыс евро без учета перелетов и проживания (модульная система, кампусы в Лозане и Дубаях, недешево). Ему под 4, женат, ребенок. Из недвижимости - только наследная гостинка. Живет в аренде. Пока покупок вроде не планирует. МБА таки калечит психику.
Востаннє редагувалось investorkiev в П'ят 20 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
remark написав:Вы бы полегче с такой эйфорией, а то слабонервных в петлю загоните. Многие не впрыгнули, ваша правда, если такие мудрые, то дайте людям совет, но не злорадствуйте.
да никто в эту чушь не верит (ну кроме "свидетелей вечного дорожая").
investorkiev написав:я как раз пишу то что думаю про рынок. И пишу когда покупаю.
Прогноз таков: еще виднеется край последнего вагона уходящего поезда. Но вскочить туда можно только если разогнаться по -ковбойски на лошади.
олени уже не загоняются)
investorkiev написав:Следущий год - год мультипликационного роста (от слова мультипликатор). Каждый фактор добавляет оценочно +25% к цене. 1) банкротства застройщиков (или просто остановки строек). Влад правильно написал - риск и снижение предложения.
читаем внимательно сколько квартир построили и не продали https://my.su/1i7vb и перестаем писать на каждой странице форума бред (видимо с целью убедить в этом случайных посетителей форума)
investorkiev написав:2) рынок земли. Селяне с баблом - это наша новая нефть. Ну и заход валюты под скупку земли просадит (или не даст вырасти) курс.
скорее всего продавать будут только резидентам. да и эффект тут "вилами по воде". или есть расчеты более квалифицированных и авторитетных источников, кроме человека сдающего пару квартир? хороший (возможно) человек - не профессия и не квалификация.
investorkiev написав:3) ипотека под 12%. Ждем законопроект.
вилами по воде-2: экономически нереально (для тех, кто верит напомню, что с начала года минфин привлек в бюджет через овгз 178.9 млрд грн под 17.9%. нужно быть наивным или тупым, чтобы верить в кредитование под 12%. в принципе, я допускаю, что это возможно - за взятку, для своих и на оч маленькую сумму (ради пиара по тв - нужно же в наивных поддерживать огонек).
investorkiev написав:Итого, все три фактора сойдутся в ближайшие 12 месяцев, имеем: 1,25*1,25*1,25= грубо говоря рост цен в 2 раза.
итого, 3 аргумента из воздуха и бредовых фантазий.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Vlad442 написав:Важно даже не столько снижение предложения, как подрыв доверия к застройщикам. До недавнего времени люди, покупая котлован, думали, что они покупают квартиру, только с отсрочкой поставки. А в два раза дешевле потому, что они такие умные, а не потому что есть риск потерять все. После застройщикопада 19-ого года люди будут шарахаться от
Это уже проходили. После Элиты центр и кризиса 2008 года, рынок новостроек сегментировался на застройщиков с именем и остальных. У первых прайсы были до 50% выше, чем у вторых, но покупатель предпочитал первых.
... а потом люди все забыли и начали покупать Войцеховского. "Зачем платить больше?" https://youtu.be/UR5DE37fjQg После застройщикопада 2019 надежных застройщиков с вменяемыми ценами не будет. В случае Элита центра доверие было подорвано к конкретным застройщикам. Сейчас ко всему институту инвестирования. После хорошей пьянки 2015-16, когда можно на этом было хорошо заработать, наступит похмелье. Окно возможностей закрылось (с). Теперь намертво.
investorkiev написав:Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность. И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я". Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.
Трибека - вампир. Питается чужой ненавистью.
Неординарная личность. Интересно пишет. Почему не отдал коньяк понимаю. Был готов отправить, но слишком надавили на посыпание голову пеплом. Чуть перегнули палку и пошло отрицание. Если бы не этот фейл (никогда не поздно исправить), можно было присвоить звание "дописувач гiлки номер один".
remark написав:Вы бы полегче с такой эйфорией, а то слабонервных в петлю загоните. Многие не впрыгнули, ваша правда, если такие мудрые, то дайте людям совет, но не злорадствуйте.
Покупайте недооцененные объекты на вторичке, пока рынок не понял откуда ветер дует. Идите против устаревшего тренда и, может, поймаете начало нового. Например, покупайте неликвидные трешки в хрущах на окраинах за бесценок. Делайте легкую косметику и сдавайте покомнатно.
UA написав:Это уже проходили. После Элиты центр и кризиса 2008 года, рынок новостроек сегментировался на застройщиков с именем и остальных. У первых прайсы были до 50% выше, чем у вторых, но покупатель предпочитал первых.
... а потом люди все забыли и начали покупать Войцеховского. "Зачем платить больше?" https://youtu.be/UR5DE37fjQg После застройщикопада 2019 надежных застройщиков с вменяемыми ценами не будет. В случае Элита центра доверие было подорвано к конкретным застройщикам. Сейчас ко всему институту инвестирования. После хорошей пьянки 2015-16, когда можно на этом было хорошо заработать, наступит похмелье. Окно возможностей закрылось (с). Теперь намертво.
т.е. строить больше не будут? В разгар войны и девальвации строили, а сейчас прекратят? ПС Предположу, что Уну удивится обновленному прайсу на Медовый к моменту окончания своего депозита.
jj1981ua написав:ваш успех в чем? вы пару лет назад дрожащей рученкой совершили действие (подозреваю, что в процессе сменили пару памперсов) и ... вам повезло. понаехи толпой ринулись в столицу и прайс попер вверх. но это не делает из вас эксперта. просто совпадение.
Вы описываете 99% историй успеха во вселенной. Главное дрожащей рученкой совершить действие. С запасом памерсов или нет. А дальше - победителей не судят.
remark написав:Вы бы полегче с такой эйфорией, а то слабонервных в петлю загоните. Многие не впрыгнули, ваша правда, если такие мудрые, то дайте людям совет, но не злорадствуйте.
Покупайте недооцененные объекты на вторичке, пока рынок не понял откуда ветер дует. Идите против устаревшего тренда и, может, поймаете начало нового. Например, покупайте неликвидные трешки в хрущах на окраинах за бесценок. Делайте легкую косметику и сдавайте покомнатно.
Тут чувак недавно писал, что сдавать трешку - гемор еще тот. К тому же, хрущ, у которого срок эксплуатации скоро подойдет к концу, особенно если какие-то любители "новостроя в хруще" посносили там несущие стены, забыли о ремонте крыши и забили стояк мусором, и чинить никто ничего не будет, власть от этого открестилась, они будут только собирать налоги и обдирать манюпас. И с трендом вопрос, сейчас законами об амнистиях и конфискациях так всех напугали, что рынок стал.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 20 вер, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.