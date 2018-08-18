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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1770177117721773

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:т.е. строить больше не будут?
В разгар войны и девальвации строили, а сейчас прекратят?
ПС Предположу, что Уну удивится обновленному прайсу на Медовый к моменту окончания своего депозита.

В разгар войны и девальвации работники работали за еду, а владельцы долларовых кубышек могли скупать квартиры стояками. Было кому строить и за что строить. И, главное, у людей была уверенность, что достроят. Золотое время у застройщиков.
Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Если давным давно первичка занимала незначительный процент рынка, потом больше половины, то теперь ее влияние снова будет очень умеренным. Спрос снова сместится на вторичку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:58

Зеля хуже войны и девальвации?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Тут чувак недавно писал, что сдавать трешку - гемор еще тот. К тому же, хрущ, у которого срок эксплуатации скоро подойдет к концу, особенно если какие-то любители "новостроя в хруще" посносили там несущие стены, забыли о ремонте крыши и забили стояк мусором, и чинить никто ничего не будет, власть от этого открестилась,

Из-за этих стереотипов цены на трешки в условных хрущах на дне. Нужно покупать, когда все продают. Если разобраться, то и в панельке можно жить, а в аренде эта трешка окупится на порядок раньше, чем упадет.
Vlad442
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 865 раз.
 
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