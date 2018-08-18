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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:57
UA написав:
т.е. строить больше не будут?
В разгар войны и девальвации строили, а сейчас прекратят?
ПС Предположу, что Уну удивится обновленному прайсу на Медовый к моменту окончания своего депозита.
В разгар войны и девальвации работники работали за еду, а владельцы долларовых кубышек могли скупать квартиры стояками. Было кому строить и за что строить. И, главное, у людей была уверенность, что достроят. Золотое время у застройщиков.
Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Если давным давно первичка занимала незначительный процент рынка, потом больше половины, то теперь ее влияние снова будет очень умеренным. Спрос снова сместится на вторичку.
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Vlad442
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:58
Зеля хуже войны и девальвации?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:01
hxbbgaf написав:
Тут чувак недавно писал, что сдавать трешку - гемор еще тот. К тому же, хрущ, у которого срок эксплуатации скоро подойдет к концу, особенно если какие-то любители "новостроя в хруще" посносили там несущие стены, забыли о ремонте крыши и забили стояк мусором, и чинить никто ничего не будет, власть от этого открестилась,
Из-за этих стереотипов цены на трешки в условных хрущах на дне. Нужно покупать, когда все продают. Если разобраться, то и в панельке можно жить, а в аренде эта трешка окупится на порядок раньше, чем упадет.
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Vlad442
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