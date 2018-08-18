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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:57
UA написав:
т.е. строить больше не будут?
В разгар войны и девальвации строили, а сейчас прекратят?
ПС Предположу, что Уну удивится обновленному прайсу на Медовый к моменту окончания своего депозита.
В разгар войны и девальвации работники работали за еду, а владельцы долларовых кубышек могли скупать квартиры стояками. Было кому строить и за что строить. И, главное, у людей была уверенность, что достроят. Золотое время у застройщиков.
Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Если давным давно первичка занимала незначительный процент рынка, потом больше половины, то теперь ее влияние снова будет очень умеренным. Спрос снова сместится на вторичку.
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Vlad442
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:58
Зеля хуже войны и девальвации?
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:01
hxbbgaf написав:
Тут чувак недавно писал, что сдавать трешку - гемор еще тот. К тому же, хрущ, у которого срок эксплуатации скоро подойдет к концу, особенно если какие-то любители "новостроя в хруще" посносили там несущие стены, забыли о ремонте крыши и забили стояк мусором, и чинить никто ничего не будет, власть от этого открестилась,
Из-за этих стереотипов цены на трешки в условных хрущах на дне. Нужно покупать, когда все продают. Если разобраться, то и в панельке можно жить, а в аренде эта трешка окупится на порядок раньше, чем упадет.
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Vlad442
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:06
Vlad442 написав: UA написав:
т.е. строить больше не будут?
В разгар войны и девальвации строили, а сейчас прекратят?
ПС Предположу, что Уну удивится обновленному прайсу на Медовый к моменту окончания своего депозита.
В разгар войны и девальвации работники работали за еду, а владельцы долларовых кубышек могли скупать квартиры стояками. Было кому строить и за что строить. И, главное, у людей была уверенность, что достроят. Золотое время у застройщиков.
Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Если давным давно первичка занимала незначительный процент рынка, потом больше половины, то теперь ее влияние снова будет очень умеренным. Спрос снова сместится на вторичку.
Вы даже не предполагаете с какими трудностями столкнулись застройщики в "золотые" 2014-2017. Панически пихали предоплаты той же Ковальськой, а они не брали.
Цены на всё галопирующе росли тогда, а не сейчас.
Валюта инвестирования в первичку - гривна.
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UA
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:14
Что чувак курит, говоря о каком-то небывалом росте? Может, он думает, что сейчас 2004-й или 6-й и говорит о тех, кто вложился в 2001-м, запутался во времени?
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:19
UA написав:
Вы даже не предполагаете с какими трудностями столкнулись застройщики в "золотые" 2014-2017. Панически пихали предоплаты той же Ковальськой, а они не брали.
Цены на всё галопирующе росли тогда, а не сейчас.
Валюта инвестирования в первичку - гривна.
вот именно - застройщикам бабло от покупателей лилось рекой, и они очень торопились его освоить - оплатить материалы, работы.
Поэтому и строилось все достаточно быстро.
А сейчас - река бабла от покупателей превратилась в пересыхающий (при курсе 24.5 особенно) ручеек.... Да и предоплаты особо нет смысла торопиться раздавать. Цепочки удлиняются во времени, появляется проблема неплатежей... люди видят что стройки замораживаются - меньше покупают... замкнутый круг, лавина проблем набирает обороты.
Собственно, мы уже видим по факту - куча строек остановилась, куча строек еле шевелятся... Тех кто строит активно - единицы, явное меньшинство.
Влад прав.
Время быстрых заработков уходит. Котлованы - дорогие и рисковые. Депозиты - смешные ставки и налоги. ОВГЗ? Ну, тоже доходностью не блещут (разве что на фоне остальных вариантов). Фондового рынка в стране как не было, так и нет. Что остается?... пичаль...
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investorkiev
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:21
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
ваш успех в чем?
вы пару лет назад дрожащей рученкой совершили действие (подозреваю, что в процессе сменили пару памперсов) и ... вам повезло. понаехи толпой ринулись в столицу и прайс попер вверх. но это не делает из вас эксперта. просто совпадение.
Вы описываете 99% историй успеха во вселенной.
Главное дрожащей рученкой совершить действие. С запасом памерсов или нет. А дальше - победителей не судят.
серьезно? кто бы мог подумать, что именно так идут к успеху.
ну если такой путь (не путать с махровыми биржевиками) и результат (ну в лучшем случае за несколько лет *2) - это для вас успех... то мы с вами по-разному смотрим на все это. человеку повезло. это нормально - всегда кому-то везет, а кому-то нет. но это не история успеха. это совпадение. ибо какого-то просчета не было, а скорее всего просто некуда больше было вложить. лотерея.
и 99% не такие. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.
hxbbgaf написав:
Что чувак курит, говоря о каком-то небывалом росте? Может, он думает, что сейчас 2004-й или 6-й и говорит о тех, кто вложился в 2001-м, запутался во времени?
хотите таким стать? купите что-то, желательно не оч удачно. и тут же начнете всем (и себе) доказывать про будущий дорожай. человеческая психика так устроена - верить в лучшее и оправдывать себя. кстати это говорит о психологическом здоровье человека.
Востаннє редагувалось jj1981ua
в П'ят 20 вер, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:23
Да, это время, когда главное - не потерять. А для этого золото и серебро идеальный вариант.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:24
А разве за несколько лет*2 - это не отличный результат?
Jj1981, сколько процентов годовых вы считаете хорошим результатом?
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investorkiev
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:30
investorkiev написав: UA написав:
Вы даже не предполагаете с какими трудностями столкнулись застройщики в "золотые" 2014-2017. Панически пихали предоплаты той же Ковальськой, а они не брали.
Цены на всё галопирующе росли тогда, а не сейчас.
Валюта инвестирования в первичку - гривна.
вот именно - застройщикам бабло от покупателей лилось рекой, и они очень торопились его освоить - оплатить материалы, работы.
Поэтому и строилось все достаточно быстро.
А сейчас - река бабла от покупателей превратилась в пересыхающий (при курсе 24.5 особенно) ручеек.... Да и предоплаты особо нет смысла торопиться раздавать. Цепочки удлиняются во времени, появляется проблема неплатежей... люди видят что стройки замораживаются - меньше покупают... замкнутый круг, лавина проблем набирает обороты.
Собственно, мы уже видим по факту - куча строек остановилась, куча строек еле шевелятся... Тех кто строит активно - единицы, явное меньшинство.
Влад прав.
Время быстрых заработков уходит. Котлованы - дорогие и рисковые. Депозиты - смешные ставки и налоги. ОВГЗ? Ну, тоже доходностью не блещут (разве что на фоне остальных вариантов). Фондового рынка в стране как не было, так и нет. Что остается?... пичаль...
Трайбека, твои Круши достраивались за счет денег с других объектов в.т.ч. тех корыте ЖИБ до сих пор мусолит.
Тебе повезло, Владу с Аркадой нет.
Я в то время, лез только туда, где имел информацию о фактическом и планируемом выполнении сметы строительно-монтажных работ и у кого та же Ковальская приняла значительную предоплату. И всё равно понимал авантюрность своих поступков.
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UA
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