Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:21

Vlad442 написав: jj1981ua написав: ваш успех в чем?

вы пару лет назад дрожащей рученкой совершили действие (подозреваю, что в процессе сменили пару памперсов) и ... вам повезло. понаехи толпой ринулись в столицу и прайс попер вверх. но это не делает из вас эксперта. просто совпадение. ваш успех в чем?вы пару лет назад дрожащей рученкой совершили действие (подозреваю, что в процессе сменили пару памперсов) и ... вам повезло. понаехи толпой ринулись в столицу и прайс попер вверх. но это не делает из вас эксперта. просто совпадение.

Вы описываете 99% историй успеха во вселенной.

Главное дрожащей рученкой совершить действие. С запасом памерсов или нет. А дальше - победителей не судят. Вы описываете 99% историй успеха во вселенной.Главное дрожащей рученкой совершить действие. С запасом памерсов или нет. А дальше - победителей не судят.

hxbbgaf написав: Что чувак курит, говоря о каком-то небывалом росте? Может, он думает, что сейчас 2004-й или 6-й и говорит о тех, кто вложился в 2001-м, запутался во времени? Что чувак курит, говоря о каком-то небывалом росте? Может, он думает, что сейчас 2004-й или 6-й и говорит о тех, кто вложился в 2001-м, запутался во времени?

серьезно? кто бы мог подумать, что именно так идут к успеху.ну если такой путь (не путать с махровыми биржевиками) и результат (ну в лучшем случае за несколько лет *2) - это для вас успех... то мы с вами по-разному смотрим на все это. человеку повезло. это нормально - всегда кому-то везет, а кому-то нет. но это не история успеха. это совпадение. ибо какого-то просчета не было, а скорее всего просто некуда больше было вложить. лотерея.и 99% не такие. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.хотите таким стать? купите что-то, желательно не оч удачно. и тут же начнете всем (и себе) доказывать про будущий дорожай. человеческая психика так устроена - верить в лучшее и оправдывать себя. кстати это говорит о психологическом здоровье человека.