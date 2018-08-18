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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1771177217731774

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:37

  investorkiev написав:А разве за несколько лет*2 - это не отличный результат?

Jj1981, сколько процентов годовых вы считаете хорошим результатом?

результат превосходный для бурлящей страны. но это же удача, а не холодный расчет. это не история успеха иначе каждый бы, кто выиграл в лотерею, тут же открывал свой ютуб-канал и там давал советы "как нужно жить".
вы рискнули и выиграли. это и есть премия за риск.
и - вопрос - вы зафиксили прибыль? иначе даже прибыль в теории.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:40

Даже при инвестиции в удачный котлован на максимальном курсе сразу после девала, я уверен, прибыль выйдет не такая и большая, если смотреть не теоретические ценники-хотелки, а реально сейчас выставить на продажу свою прелесть по такой цене, чтоб ее сразу купили, при этом учесть потери на ремонт, на аренду квартиры, пока достраивался недострой, на оформление при покупке и сейчас при продаже, и т.д. (может, что-то забыл).
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно мы с Владом, но даже сам Дубинский (!!!) говорит о скором крахе строительной пирамиды!
https://youtu.be/ApUVeuEvhE4
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:59

  investorkiev написав:Ладно мы с Владом, но даже сам Дубинский (!!!) говорит о скором крахе строительной пирамиды!
https://youtu.be/ApUVeuEvhE4

Какая стоимость бренда КГС...ЖИБ?
Беня просто любит деньги, а не идиот.
Зачем резать стадо коров, если можно просто сменить бригадира доярок?
На этом форуме про Укрбуд не предупреждали?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:01

Все, Зеленский издал Указ . Даешь Даражай :mrgreen:

2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.

https://www.president.gov.ua/documents/7132019-29789
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:14

  zzzzzz написав:Все, Зеленский издал Указ . Даешь Даражай :mrgreen:

2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.

https://www.president.gov.ua/documents/7132019-29789

есть! пошел третий фактор дорожая.

Прямо парад планет. все один к одному идет...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:серьезно? кто бы мог подумать, что именно так идут к успеху.
ну если такой путь (не путать с махровыми биржевиками) и результат (ну в лучшем случае за несколько лет *2) - это для вас успех... то мы с вами по-разному смотрим на все это. человеку повезло. это нормально - всегда кому-то везет, а кому-то нет. но это не история успеха. это совпадение. ибо какого-то просчета не было, а скорее всего просто некуда больше было вложить. лотерея.
и 99% не такие. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.

Если успехом считать успех Фейнмана (наемного работника), то да. Если историю успеха Ахметова, то наверняка были моменты, когда с дрожащими руками принимались решения. Именно решения и действия определяют судьбу человека.
Еще раз, победителей не судят. Тем, кто пытается судить, можно задать простой вопрос "что тебе мешало?".
  UA написав:Тебе повезло, Владу с Аркадой нет.

Я считаю, что мне очень повезло с Аркадой и что я чудом проскочил. Замешкался бы на несколько месяцев, попал бы на все. Небольшой залет с покупкой в 18-ом, это как таксисту обижаться на свой Ланос, который заработал ему на квартиру-новую машину-дачу, и в конце концов сломался.
  jj1981ua написав:посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.

Добавлю по этому поводу, что в свое время, когда начинал и вкладывал все свои накопления и заемные деньги в старт бизнеса, руки дрожали.
Vlad442
 
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