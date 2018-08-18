Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:А разве за несколько лет*2 - это не отличный результат?
Jj1981, сколько процентов годовых вы считаете хорошим результатом?
результат превосходный для бурлящей страны. но это же удача, а не холодный расчет. это не история успеха иначе каждый бы, кто выиграл в лотерею, тут же открывал свой ютуб-канал и там давал советы "как нужно жить". вы рискнули и выиграли. это и есть премия за риск. и - вопрос - вы зафиксили прибыль? иначе даже прибыль в теории.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Даже при инвестиции в удачный котлован на максимальном курсе сразу после девала, я уверен, прибыль выйдет не такая и большая, если смотреть не теоретические ценники-хотелки, а реально сейчас выставить на продажу свою прелесть по такой цене, чтоб ее сразу купили, при этом учесть потери на ремонт, на аренду квартиры, пока достраивался недострой, на оформление при покупке и сейчас при продаже, и т.д. (может, что-то забыл).
2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.
zzzzzz написав:Все, Зеленский издал Указ . Даешь Даражай
2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.
jj1981ua написав:серьезно? кто бы мог подумать, что именно так идут к успеху. ну если такой путь (не путать с махровыми биржевиками) и результат (ну в лучшем случае за несколько лет *2) - это для вас успех... то мы с вами по-разному смотрим на все это. человеку повезло. это нормально - всегда кому-то везет, а кому-то нет. но это не история успеха. это совпадение. ибо какого-то просчета не было, а скорее всего просто некуда больше было вложить. лотерея. и 99% не такие. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.
Если успехом считать успех Фейнмана (наемного работника), то да. Если историю успеха Ахметова, то наверняка были моменты, когда с дрожащими руками принимались решения. Именно решения и действия определяют судьбу человека. Еще раз, победителей не судят. Тем, кто пытается судить, можно задать простой вопрос "что тебе мешало?".
UA написав:Тебе повезло, Владу с Аркадой нет.
Я считаю, что мне очень повезло с Аркадой и что я чудом проскочил. Замешкался бы на несколько месяцев, попал бы на все. Небольшой залет с покупкой в 18-ом, это как таксисту обижаться на свой Ланос, который заработал ему на квартиру-новую машину-дачу, и в конце концов сломался.
jj1981ua написав:посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.
Добавлю по этому поводу, что в свое время, когда начинал и вкладывал все свои накопления и заемные деньги в старт бизнеса, руки дрожали.