Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:26

jj1981ua написав: серьезно? кто бы мог подумать, что именно так идут к успеху.

ну если такой путь (не путать с махровыми биржевиками) и результат (ну в лучшем случае за несколько лет *2) - это для вас успех... то мы с вами по-разному смотрим на все это. человеку повезло. это нормально - всегда кому-то везет, а кому-то нет. но это не история успеха. это совпадение. ибо какого-то просчета не было, а скорее всего просто некуда больше было вложить. лотерея.

и 99% не такие. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается. серьезно? кто бы мог подумать, что именно так идут к успеху.ну если такой путь (не путать с махровыми биржевиками) и результат (ну в лучшем случае за несколько лет *2) - это для вас успех... то мы с вами по-разному смотрим на все это. человеку повезло. это нормально - всегда кому-то везет, а кому-то нет. но это не история успеха. это совпадение. ибо какого-то просчета не было, а скорее всего просто некуда больше было вложить. лотерея.и 99% не такие. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.

UA написав: Тебе повезло, Владу с Аркадой нет. Тебе повезло, Владу с Аркадой нет.

jj1981ua написав: посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается. посмею предположить, что у вас нет истории успеха. дрожащими руками успех не делается.

Если успехом считать успех Фейнмана (наемного работника), то да. Если историю успеха Ахметова, то наверняка были моменты, когда с дрожащими руками принимались решения. Именно решения и действия определяют судьбу человека.Еще раз, победителей не судят. Тем, кто пытается судить, можно задать простой вопрос "что тебе мешало?".Я считаю, что мне очень повезло с Аркадой и что я чудом проскочил. Замешкался бы на несколько месяцев, попал бы на все. Небольшой залет с покупкой в 18-ом, это как таксисту обижаться на свой Ланос, который заработал ему на квартиру-новую машину-дачу, и в конце концов сломался.Добавлю по этому поводу, что в свое время, когда начинал и вкладывал все свои накопления и заемные деньги в старт бизнеса, руки дрожали.