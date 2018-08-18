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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:49
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:51
Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
А сам кум сколько?
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investorkiev
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:57
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
А сам кум сколько?
он с партнёром по 10+ в месяц
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:05
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
А сам кум сколько?
он с партнёром по 10+ в месяц
Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?
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investorkiev
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом
По вашим сегодняшним постам было заметно.
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Vlad442
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:11
будет настроение напишу лонгрид про то как я вижу украину ближайшие 5 лет
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:12
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом
По вашим сегодняшним постам было заметно.
это было до того, мерзкий старикашка)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:13
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
А сам кум сколько?
он с партнёром по 10+ в месяц
Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?
да, водка рулит
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Оранжевый-хит сезона
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