RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1772177317741775

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000

А сам кум сколько?
investorkiev
 
Повідомлень: 924
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:57

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000

А сам кум сколько?

он с партнёром по 10+ в месяц
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000

А сам кум сколько?

он с партнёром по 10+ в месяц


Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?
investorkiev
 
Повідомлень: 924
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом

По вашим сегодняшним постам было заметно.
Vlad442
 
Повідомлень: 5600
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

будет настроение напишу лонгрид про то как я вижу украину ближайшие 5 лет
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:12

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом

По вашим сегодняшним постам было заметно.

это было до того, мерзкий старикашка)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:13

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:А сам кум сколько?

он с партнёром по 10+ в месяц


Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?

да, водка рулит
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1772177317741775
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1631, 1632, 1633
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16327 2578094
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 00:06
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7622
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76544)
20.09.2019 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.