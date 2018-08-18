RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1773177417751776>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000

А сам кум сколько?
investorkiev
 
Повідомлень: 924
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:57

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000

А сам кум сколько?

он с партнёром по 10+ в месяц
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:05

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000

А сам кум сколько?

он с партнёром по 10+ в месяц


Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?
investorkiev
 
Повідомлень: 924
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом

По вашим сегодняшним постам было заметно.
Vlad442
 
Повідомлень: 5600
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

будет настроение напишу лонгрид про то как я вижу украину ближайшие 5 лет
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:12

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом

По вашим сегодняшним постам было заметно.

это было до того, мерзкий старикашка)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:13

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:А сам кум сколько?

он с партнёром по 10+ в месяц


Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?

да, водка рулит
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20220
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 06:48

  Оранжевый-хит сезона написав:будет настроение напишу лонгрид про то как я вижу украину ближайшие 5 лет

Очень ждем.
airmax78
 
Повідомлень: 31624
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3672 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я в шоци: даже в Ташкенте застройщики начали прятатать кондеры за декоративные решётки, при чем делают целую сплошную шахту, закрытую решетками. Честно, удивлён. Узбеки, казахи (не знаю как остальные, думаю ещё хуже), над деталями вообще не заморачиваются. Все ногами делают. А тут - шахты для кондеров. Растёт сознательность. Нам после такого вообще позор фасады колхозить.
airmax78
 
Повідомлень: 31624
З нами з: 25.10.12
Подякував: 811 раз.
Подякували: 3672 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1773177417751776>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1632, 1633, 1634
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16330 2578509
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 07:53
flyman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7624
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183434
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76548)
21.09.2019 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.