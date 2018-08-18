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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:49
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:51
Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
А сам кум сколько?
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investorkiev
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:57
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
А сам кум сколько?
он с партнёром по 10+ в месяц
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:05
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
А сам кум сколько?
он с партнёром по 10+ в месяц
Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?
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investorkiev
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:09
Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом
По вашим сегодняшним постам было заметно.
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Vlad442
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:11
будет настроение напишу лонгрид про то как я вижу украину ближайшие 5 лет
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:12
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом
По вашим сегодняшним постам было заметно.
это было до того, мерзкий старикашка)
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 00:13
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
А сам кум сколько?
он с партнёром по 10+ в месяц
Так грех жаловаться. Это тот, который водкой торгует?
да, водка рулит
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 21 вер, 2019 06:48
Оранжевый-хит сезона написав:
будет настроение напишу лонгрид про то как я вижу украину ближайшие 5 лет
Очень ждем.
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airmax78
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Додано: Суб 21 вер, 2019 07:15
Я в шоци: даже в Ташкенте застройщики начали прятатать кондеры за декоративные решётки, при чем делают целую сплошную шахту, закрытую решетками. Честно, удивлён. Узбеки, казахи (не знаю как остальные, думаю ещё хуже), над деталями вообще не заморачиваются. Все ногами делают. А тут - шахты для кондеров. Растёт сознательность. Нам после такого вообще позор фасады колхозить.
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airmax78
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