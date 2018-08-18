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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1773177417751776

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:14

  airmax78 написав:Я в шоци: даже в Ташкенте застройщики начали прятатать кондеры за декоративные решётки, при чем делают целую сплошную шахту, закрытую решетками. Честно, удивлён. Узбеки, казахи (не знаю как остальные, думаю ещё хуже), над деталями вообще не заморачиваются. Все ногами делают. А тут - шахты для кондеров. Растёт сознательность. Нам после такого вообще позор фасады колхозить.


Эти декоративные решетки в Ташкенте с 60-х годов прошлого века выполняют роль внешнего теплоизолятора стены.
По поводу "делания ногами" большое заблуждение.
В 70-х-80-х в Алма-Ате не жалели денег на архитектуру города т.к. главным архитектором был де-факто Д.А.Кунаев.
Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:22

  shapo написав:
  airmax78 написав:Я в шоци: даже в Ташкенте застройщики начали прятатать кондеры за декоративные решётки, при чем делают целую сплошную шахту, закрытую решетками. Честно, удивлён. Узбеки, казахи (не знаю как остальные, думаю ещё хуже), над деталями вообще не заморачиваются. Все ногами делают. А тут - шахты для кондеров. Растёт сознательность. Нам после такого вообще позор фасады колхозить.


Эти декоративные решетки в Ташкенте с 60-х годов прошлого века выполняют роль внешнего теплоизолятора стены.
По поводу "делания ногами" большое заблуждение.
В 70-х-80-х в Алма-Ате не жалели денег на архитектуру города т.к. главным архитектором был де-факто Д.А.Кунаев.
Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает

Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем.
Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 21 вер, 2019 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
у нас известный кореец Кху Ям
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:32

  airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем.
Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.

Если вы приехали в Узбекистан смотреть архитектуру, то ходите не там. Езжайте в Самарканд, Бухару, Хиву, потом сравните с лучшим что есть в Украине - Львовом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1974
З нами з: 29.05.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 514 раз.
 
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  #<1 ... 1773177417751776
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