Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я в шоци: даже в Ташкенте застройщики начали прятатать кондеры за декоративные решётки, при чем делают целую сплошную шахту, закрытую решетками. Честно, удивлён. Узбеки, казахи (не знаю как остальные, думаю ещё хуже), над деталями вообще не заморачиваются. Все ногами делают. А тут - шахты для кондеров. Растёт сознательность. Нам после такого вообще позор фасады колхозить.
Эти декоративные решетки в Ташкенте с 60-х годов прошлого века выполняют роль внешнего теплоизолятора стены. По поводу "делания ногами" большое заблуждение. В 70-х-80-х в Алма-Ате не жалели денег на архитектуру города т.к. главным архитектором был де-факто Д.А.Кунаев. Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
airmax78 написав:Я в шоци: даже в Ташкенте застройщики начали прятатать кондеры за декоративные решётки, при чем делают целую сплошную шахту, закрытую решетками. Честно, удивлён. Узбеки, казахи (не знаю как остальные, думаю ещё хуже), над деталями вообще не заморачиваются. Все ногами делают. А тут - шахты для кондеров. Растёт сознательность. Нам после такого вообще позор фасады колхозить.
Эти декоративные решетки в Ташкенте с 60-х годов прошлого века выполняют роль внешнего теплоизолятора стены. По поводу "делания ногами" большое заблуждение. В 70-х-80-х в Алма-Ате не жалели денег на архитектуру города т.к. главным архитектором был де-факто Д.А.Кунаев. Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем. Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 21 вер, 2019 08:26, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
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airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем. Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.
Если вы приехали в Узбекистан смотреть архитектуру, то ходите не там. Езжайте в Самарканд, Бухару, Хиву, потом сравните с лучшим что есть в Украине - Львовом
airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем. Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.
airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем. Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.
Если вы приехали в Узбекистан смотреть архитектуру, то ходите не там. Езжайте в Самарканд, Бухару, Хиву, потом сравните с лучшим что есть в Украине - Львовом
Я был в Самарканде. Для тех, кто был в Стамбуле - Самарканд покажется до крайности удешевлённой и порядком разрушенной имитацией. Хотя поезд Тальго - очень зачетный.
А Захар выпилился из топика? Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко...
Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.
Hotab написав:А Захар выпилился из топика? Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко...
Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.
Вот смысл иметь трешку в Херсоне?
Сколько стоит ее аренда? Комуналь?
А можно за эти деньги взять однушку в Мисти квитив например, или даже две в Медовом, и сдавать.
Hotab Если кратко - в 15 было дно цен. Потом пошел отскок. Тут на ветке нагнетают что последний месяц цены растут. Но это уместно только на объектах по мере повышения степени готовности и удачном расположении .
Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается.