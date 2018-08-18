Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Это уже проходили. После Элиты центр и кризиса 2008 года, рынок новостроек сегментировался на застройщиков с именем и остальных. У первых прайсы были до 50% выше, чем у вторых, но покупатель предпочитал первых.
... а потом люди все забыли и начали покупать Войцеховского. "Зачем платить больше?" https://youtu.be/UR5DE37fjQg После застройщикопада 2019 надежных застройщиков с вменяемыми ценами не будет. В случае Элита центра доверие было подорвано к конкретным застройщикам. Сейчас ко всему институту инвестирования. После хорошей пьянки 2015-16, когда можно на этом было хорошо заработать, наступит похмелье. Окно возможностей закрылось (с). Теперь намертво.
Медовый ..., слишком много там непродано однух при очень высокой степени готовности
Ну я покупал прежде всего для себя. Тогда были планы пожить в Херсоне лет 5-10.. Сейчас уже не уверен в этих планах. По ценам на аренду: однуха со свежим ремонтом (без дороговизны) 4000 грн. С дороговизной - поболее, но там и район надо чтоб не спальный, а центр. Аренду трехи вообще не вникал. Но город моряцкий, цены какие-то дурные. Комуналь: ОСББ 3 грн/кв.м Все остальное по счётчикам, включая тепло. Дом теплый (газобетон 400мм+50мм ППС) , климат тоже, не проблема обогреть.
Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается
Ну идёт же покращення!! Уже зарплаты по килобаксу скоро повсюду. Начнут вылазить из тесноты, покупать просторные (Сарказм).. Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 вер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А Захар выпилился из топика? Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко...
Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.
Смысл недвиги в Херсоне.Каждый день. езжу по дороге, что ведет к польской границе.Так больше всего автобусов , где на лобовухе табличка Херсон-какой нибудь польский город, уже пару раз замечал с паруминутным интервалом два автобуса Херсон-Щецин, однажды один за другим ехали подряд.
Hotab написав:А Захар выпилился из топика? Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко...
Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.
Смысл недвиги в Херсоне.Каждый день. езжу по дороге, что ведет к польской границе.Так больше всего автобусов , где на лобовухе табличка Херсон-какой нибудь польский город, уже пару раз замечал с паруминутным интервалом два автобуса Херсон-Щецин, однажды один за другим ехали подряд.
Я не буду петь оды в адрес Херсона, мне он самому дико не нравится. Но я сомневаюсь, что эти автобусы - это с заробитчанами польскими. Много студентов. Причем не только херсонских. Моряки (а их очень много в Херсоне) , возможно,чтобы из аэропортов Европы дальше лететь. (хотя из Херсона есть рейс в Стамбул и Киев, так проще ,наверное улететь). Ну и вроде ставка была на крымчан, которые используют Херсон как пересадку в цивилизованный мир.